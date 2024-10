Hvorfor finnes det ikke Don Quijote-filmatiseringer? Indiespillet Hidalgo vil formidle "i et moderne budskap, essensen av Don Quijote"

Don Quijote regnes som den vestlige litteraturens grunnroman og en av de viktigste og mest leste bøkene gjennom tidene, så hvorfor er det så få adaptasjoner til moderne medier?

Et av årets bestselgende spill er en filmatisering (en av mange) av Reisen til Vesten, den viktigste kinesiske romanen gjennom tidene fra 1500-tallet. Men Miguel de Cervantes' Quijote fra La Mancha får ikke den samme oppmerksomheten. Hvorfor er det slik?

"Jeg tror det er fordi det sannsynligvis finnes fordommer i vårt eget land, fordommer om våre ting, vår egen kultur, men du vet at Don Quijote er den første moderne romanen", forklarer Juan Pablo Guzmán, administrerende direktør i Infinite Thread Games, i en samtale med Gamereactor på IndieDevDay i Barcelona.

"Alle karakterer fra det øyeblikket, fra det punktet, er bare kopier fra Don Quijote og Sancho. Vel, ikke en kopi, men en inspirasjon: Batman og Robin, Sherlock Holmes og Dr. Watson, til og med Gandalf og Frodo".

Hidalgo, en moderne gjenfortelling av Don Quijotes verdier, snart på Kickstarter

Guzmán leder et team på elleve personer som jobber med Hidalgo, et koselig puslespill-eventyrspill som utspiller seg "et sted i La Mancha", og som kan spilles i co-op i rollen som både Don Quijote og Sancho.

Målet er å løse parallaks- og perspektivgåter i førsteperson, og hoppe inn i Quijotes vrangforestillinger mens han bruker objekter i bakgrunnen og forgrunnen til å skape former som vindmøllen og kjempen.

Men Hidalgo går lenger enn en typisk filmatisering, ettersom den faktisk foregår i et diorama som en familie har laget på loftet sitt. I en metatekstuell narrativ vri, lar Guzmán oss bli kjent med denne virkelige verdenen, en "historie om gjenoppdagelse, moroa ved å leke sammen og tilbringe kvalitetstid sammen".

Guzmán mener Don Quijote "er en fantastisk historie med mange verdier, med et universelt budskap, og vi må utnytte den og fortelle den over hele verden, til alle", men erkjenner samtidig at boken er "ganske gammel". Derfor prøver de å skape "essensen av Don Quijote i et moderne budskap".

Du kan se hele intervjuet med Juan Pablo Guzmán om spillopplevelsen, kunststilen og historien til Hidalgo nedenfor. Kickstarter-kampanjen starter 29. oktober med mål om å lansere spillet på alle plattformer neste år.