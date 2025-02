Hvorfor FromSoftware-fans har det bra med Elden Ring: Nightreign jager trender

HQ

Da Elden Ring: Nightreign først ble avduket på The Game Awards, var det først mye hype, ettersom fansen trodde de fikk en potensiell oppfølger til suksessen fra 2022, og deretter var det en viss skepsis da flere detaljer ble avduket. Jeg var først utrolig usikker på dette premisset, og trodde det kunne være FromSoftwares første store feilsteg etter en rekke utrolige utgivelser. Men etter å ha spilt spillet (videoforhåndsvisning og tanker nedenfor), føler jeg meg mye roligere om eksistensen av Elden Ring: Nightreign.

Dette er en følelse som deles av mange. Det er viktig å merke seg at ingen hevder at dette spillet kommer til å være perfekt etter en nettverkstest og noen forhåndsvisninger. Jeg har fortsatt noen problemer med det, men mange fans kommer til å vente til den fullstendige utgivelsen før de avsier sin endelige dom. Noen har påpekt at dette er ganske hyklersk av spillere, som om et annet studio hadde laget et Battle Royale / Roguelike-format av en vellykket tittel, ville de fått kjeft for det.

Jeg vil ikke late som om en god del av online spillmiljøet ikke har et mykt sted for FromSoftware. Det er gullgåsa i den nåværende spillalderen hvis det noen gang var en, men det ryktet kommer ikke bare fra ingensteds. Det er noe som har blitt bygget konsekvent, med presset som hoper seg opp for hver nye utgivelse.

FromSoftware-spillerne har en tillit til studioet som det er vanskelig å finne andre steder i dag. Det er derfor utvikleren kan ta 35 pund for en DLC, eller lage et spill som på papiret høres ut som en svært ambisiøs modifikasjon (og spilles som det i noen henseender) uten å møte en enorm mengde motreaksjoner. I en tid der spill som er ment å lykkes, gang på gang faller pladask, er tilliten til et studio noe som er langt lettere å miste enn å vinne. Den presedensen FromSoftware har satt med titler som det originale Elden Ring, Bloodborne og Dark Souls-trilogien, gjør at folk vet at de ikke blir lurt.

For på den andre siden, selv om dette ikke er noe annet enn en måte å tjene raske penger på, kan du være sikker på at troen vil bli brutt i fremtiden. Som nevnt er FromSoftware svært klar over presset på skuldrene, og fansen er også i stand til å erkjenne det, noe som igjen betyr at det er en følelse av at ingen av sidene ønsker å såre den andre.

Det høres kanskje ut som en flåsete fanboying, men når du ser på hvorfor noe som Elden Ring: Nightreign blir møtt med jubel i stedet for buing, er det viktig å huske at det å sammenligne denne utgivelsen med et annet studio som jaget en trend, vil gjøre veldig lite for å få fansen til å skifte mening. Spill er et subjektivt medium, og hvis det er noe vi har lært de siste årene, så er det at spillere i økende grad ønsker å bli hørt. På nettet finnes det enorme nettsamfunn som er dedikert til å diskutere hver eneste lille smakebit FromSoftware måtte ha kommet med, noe som viser engasjementet disse fansen har. Dette engasjementet, dette håpet om at hvert nye spill skal bli bedre enn det forrige, kan føre til at folk ikke er ærlige i sin kritikk av FromSoftwares spill, men å si at det er hovedgrunnen til at folk ikke avfeier Nightreign, ville være en alt for kortfattet oppsummering.

I stedet må vi rett og slett anerkjenne stjernekraften dette studioet har. På samme måte som du alltid heiet på favorittbryteren eller tegneseriefiguren din som barn, kommer du ikke til å bli en hater så snart noe ser galt ut, selv om det i utgangspunktet kan vekke noen alarmklokker. Det er noen måneder til Elden Ring: Nightreign slippes, og i løpet av den tiden vil vi sannsynligvis ikke få vite så mye. Men når anmeldelsene kommer inn, får vi se hvordan FromSoftware har gjort det med denne eksperimentelle utgivelsen. Kanskje har de belønnet den troen fansen har, kanskje ikke, men faktum er at den troen vil bestå i lang tid fremover, selv om Nightreign ikke er akkurat det folk hadde håpet på. Dette er en spin-off, hvitløksbrødet som dveler på bordet mens vi venter på hovedretten, som sannsynligvis kommer til å bli det neste store single-player RPG studioet jobber med. For sitt prispunkt, sin avhengighet av en vinnende spillformel og mer, har den tommelen opp for nå, og selv om det er sant at spillere ville ha vært hardere på dette eksperimentet fra et annet studio, er dette deres dyrebare FromSoftware. På godt og vondt, det er opp til deg.