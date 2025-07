Hvorfor har Crystal Palace, FA-cupvinnerne, blitt degradert til Conference League?

HQ

Crystal Palace vant FA-cupen i mai mot Manchester City, det største trofeet i historien til dette laget fra Sør-London, og vil spille i europeisk fotball for første gang. Seieren i den hjemlige turneringen garanterte en billett til Europa League, til tross for at laget endte på tolvteplass i ligaen (med rekordhøye 53 poeng i Premier League).

UEFAs regler om eierskap i flere klubber har imidlertid ført til at Crystal Palace har blitt degradert til Conference League, UEFAs tredjedivisjon. Dette var forventet, og Crystal Palaces eneste håp var den uventede degraderingen av Lyon til andredivisjon i Frankrike (Ligue 2) på grunn av økonomiske problemer... som senere ble opphevet.

Lyon og Crystal Palace var eid av det samme selskapet, Eagle Football Holdings, eid av den amerikanske forretningsmannen John Textor, som også eide Botafogo fra Brasil. Textor solgte sine eierandeler, rundt 190 millioner pund, i den engelske klubben (til Woody Johnson, eier av New York Nets), men dette skjedde i juni 2025, flere måneder etter UEFAs frist 1. mars 2025. Palace forsøkte forgjeves å hevde at Textor ikke hadde noen kontrollerende innflytelse på laget.

Med Olympique Lyon trygt i Ligue 1 og Europa League (og fortrinnsrett foran Crystal Palace ettersom de endte på en bedre ligaplassering, sjetteplass i Ligue 1), skal Crystal Palace spille Conference League-sluttspill, og Nottingham Forest, som ble nummer sju i Premier League forrige sesong, kan ta Palace' plass i Europa League.