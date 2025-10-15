Hvorfor har Spania slått rekorden som ubeseiret til tross for at de tapte Nations League 2025 mot Portugal?

HQ

Spania er svært nær ved å bekrefte kvalifiseringen til VM 2026: De har vunnet alle fire kampene i VM-kvalifiseringen (de slo Bulgaria 4-0 i går kveld). Seieren betyr at Spania har spilt 29 offisielle kamper uten å tape: Sist gang de tapte var mot Skottland 28. mars 2023.

Deretter startet en 2-1-seier mot Italia 15. juni 2023 en spektakulær rekke med 5 uavgjorte og 24 seire, der Spania erobret Nations League 2023 og UEFA Euro 2024, og posisjonerte "La Roja" som en av stormaktene til neste VM sommeren 2026.

Faktisk har dette Spania, med Luis de la Fuente som trener, slått Vicente del Bosques tidligere rekord på 28 offisielle kamper uten tap i perioden 2010-2013, da laget vant VM i 2010 og UEFA Euro 2012.

Spania mistet først rekken i finalen i FIFA Confederations Cup mot Brasil 30. juni 2013 med et tungt 3-0-tap, som ble etterfulgt av flere år med skuffelser i VM 2014 og 2018. Den nåværende formoppgangen startet med Luis Enrique i UEFA Euro 2020 (som arrangeres i 2021), der de kun tapte på straffespark mot Italia i semifinalen.

Hva med Nations League 2025?

Spania har kanskje vunnet alle kampene siden juni 2023 ... men det er teknisk sett ikke helt sant, ettersom Spania tapte for Portugal i finalen i Nations League 2025 i juni i fjor. Men kampen endte på straffesparkkonkurranse, noe som teller som uavgjort i statistikken. Finalen i Nations League 2023 mot Kroatia ble også vunnet etter straffesparkkonkurranse, men den teller også som uavgjort.

Tror du Spania er favoritt til VM 2026?