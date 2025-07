Hvorfor Johnny Cage er den perfekte hovedpersonen for Mortal Kombat 2 (og serien som helhet)

HQ

Etter å ha sett traileren for Mortal Kombat 2, ser det absolutt ut som om Karl Urbans Johnny Cage vil være vår hovedperson. Cole Young, hovedpersonen fra 2021-filmen, er med på to bilder i den nye traileren, hvorav han er i bakgrunnen på det ene. Så, bortsett fra tilfeldige plottvridninger, antar jeg at JC i det minste spiller en viktig rolle, slik han burde ha gjort fra den første filmen.

For meg har Johnny Cage alltid vært knyttet til Liu Kang som en hovedperson for Mortal Kombat som en franchise. Scorpion og Sub-Zero er forbildene, men karakterene med størst potensial har alltid vært Johnny og Liu. Spesielt Johnny føles perfekt designet for filmatiseringer, og det er ikke bare fordi han pleide å være skuespiller.

Johnny Cage er en flott linse for publikum. Hvis du aldri har spilt Mortal Kombat før, er du i samme båt som Johnny når han dukker opp for første gang, enten det er i den kommende filmen eller i den rebootede historien om MK9 og deretter MK1. Han er like forbløffet over øglemennene, fyrene med sverd som stikker ut av underarmene og lyngudene som du er. Johnnys uvitende, litt sarkastiske perspektiv gir en forfatter en hovedperson som kan informere publikum om verden og historien gjennom hver nye ting de lærer. Du trenger ikke å overvelde en seer eller spiller med en Star Wars-film full av tekst som forklarer hva Mortal Kombat-turneringen er, eller hva politikken i Outworld og Earthrealm er. Det meste av det du får er det Johnny ser, og resten er et stort mysterium som blir utfoldet etter hvert som tiden går.

Johnny Cage er en tidligere Hollywood-stjerne og en utrolig dyktig kampsportartist, men han er det nærmeste Mortal Kombat kommer en normal fyr. Han har ingen krefter (bortsett fra å kaste grønne kuler i spillet og en aztekisk arv han fikk i MKX), han er ikke trent av munker, og han ser det latterlige i Mortal Kombat-turneringen for hva det er. Johnny er karismatisk, han er morsom, og han har en stor porsjon ironisk humor, noe som passer veldig godt til Mortal Kombat-serien, som lett kunne blitt for farseaktig hvis den alltid spilte seg selv super straight.

Jeg sier ikke at Johnny Cage er Mortal Kombats frelser, men hans letthet gir karakteren hans en annen følelse av gjenkjennelighet. Johnnys kjepphøye skall er en flott måte å introdusere ham på, før du innser hvor skjørt det skallet er, og den tidligere Hollywood-stjernen avsløres. Johnny er skuespiller, så det overrasker egentlig ingen når hans opprinnelige personlighet blir et skuespill. Men igjen er dette perfekt for filmens fortelling, ettersom det gir karakteren dybde utover den komiske rollefiguren. Johnnys opp- og nedturer er hans egen skyld, og derfor vil du heie på ham for at det skal gå bra. Uten krefter blir han også en enda større underdog.

Det forbløffet meg da Johnny Cage var helt fraværende i Mortal Kombat (2021), spesielt da jeg så at Cole Young i hovedsak tok hans plass. Cole er en dyktig kampsportutøver som ikke aner hva Mortal Kombat er, og har mange likheter i introduksjonsrollen han spiller for verden, men uten humor eller dybde føles han veldig som en tom vegg. Han faller så inn i en farlig selvopptatt nærhet når det avsløres at han er en fjern slektning av Scorpion og beseirer Goro av alle mennesker.

Dette er forresten ikke et angrep på Lewis Tans prestasjon. Jeg synes han gjorde en god jobb, men det er en grunn til at Cole Young (ennå) ikke har blitt tatt inn i Mortal Kombats spillunivers. Han er en kjedelig, vanlig actionhelt, i en setting der kjedelig egentlig aldri kan brukes til å beskrive noe annet. Johnny Cage tilfører det ekstra krydderet du trenger. Alle bevisene for at Johnny er en sterkere karakter enn Cole finnes i Mortal Kombat 2 -traileren. Han har en innebygd bue, han er ferdig formet og klar til å bli satt inn i en historie. Cole føles som om han har kommet ut av en Netflix-actionfilm som du dessverre glemmer midtveis i filmen. Hvem han er, betyr ikke like mye som hva han er (en fighter, etterkommer av Scorpion), noe som betyr at du ikke kan få publikum til å knytte seg like mye til ham.

Som nevnt passer Liu Kang også godt inn i rollen som Mortal Kombats hovedperson. Munken som er forutbestemt til å beseire Shao Kahn. Mannen som har trent hele livet for Mortal Kombat-turneringen, er en drevet og sterk karakter. Selv om Liu Kang passer godt inn i spillene, tror jeg ikke Liu Kang er like overførbar til en film som Johnny Cage. Cage bringer Mortal Kombat ned på et mer ekte, relaterbart nivå, samtidig som han lar det fortsatt ha mystiske krefter og blodige dødsfall, mens Liu Kang tar mystikken og kaster den til månen. Han blir en halv lyn-halv ildgud i Mortal Kombat 11, samtidig som han kontrollerer hele tiden. Det er en vill tur, men jeg tror likevel det ville etterlatt en kinosal full av folk som klør seg i hodet i stedet for å heve neven når Johnny Cage går i spagaten og slår noen med nøttene.

Jeg forventer ikke at Mortal Kombat 2 skal vinne noen Oscar hvis den setter Johnny Cage i sentrum, men jeg tror at den kan oppfylle sitt potensial som en rå morsom actionfilm med den tåpelige, avdankede skuespilleren i spissen. Hvis forhåndsvisningene er noe å gå etter, ser det også ut til at filmskaperne har gjort en god jobb, og jeg håper at en stor del av det er takket være min mann JC.