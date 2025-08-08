Hvorfor kaster folk grønne dildoer under WNBA-kamper? Forklaringen er enda mer latterlig

HQ

De siste ukene har en merkelig og irriterende trend startet på WNBA-kamper: tilskuere som kaster dildoer på banen. Ifølge USA Today har det vært minst seks kjente tilfeller av at neongrønne sexleketøy har blitt kastet under WNBA-kamper siden 29. juli.

De fleste WNBA-spillere og trenere har klaget på trenden, og mange hevder at den er sexistisk eller at den latterliggjør kvinnebasketball-ligaen. I det minste er det irriterende og utgjør en sikkerhetsrisiko for spillere og tilskuere, som med alle gjenstander som kastes i det offentlige rom.

Forfatterne av trenden ser det imidlertid ikke slik. Noen rapporter har avslørt den sanne kilden til trenden: en kryptovaluta-gruppe som presser en memecoin (via Reuters). De kalles Green Dildo Coin, og målet deres er tilsynelatende å bekjempe et "giftig" miljø i kryptovalutaverdenen, og prøver å gjøre noen "virale stunts".

De hevder imidlertid at de ikke har noe imot kvinnesport. "Vi gjorde ikke dette fordi vi ikke liker kvinnesport, eller fordi noen av fortellingene som trender akkurat nå er latterlige," sa kryptogruppens talsmann til USA Today. "Å skape forstyrrelser på spill er som, det skjer i hver eneste sport, ikke sant? Vi har sett det i NFL, vi har sett det i hockey, du vet ... fans som gjør tilfeldige ting for mer eller mindre å skape oppmerksomhet."

En av de første som kastet en dildo på Atlanta Dreams bane, ble arrestert og senere løslatt mot kausjon for ordensforstyrrelse, offentlig uanstendighet/usømmelig eksponering og ulovlig inntrenging. En annen ble også arrestert for å ha kastet dildoen, som traff noen under en Phoenix Mercury-kamp. Men "stuntet" fungerte, og memecoins verdi har tilsynelatende økt med mer enn 300 prosent de siste syv dagene. Vil det stoppe nå?