En ny studie fra Aalto-universitetet viser at hele 80 % av bedriftene ikke klarer å utnytte fordelene med kunstig intelligens, og det er ikke teknologien som har skylden. Ifølge forskerne ligger det virkelige problemet i de ansattes emosjonelle og atferdsmessige reaksjoner på nye AI-verktøy. Bedrifter kan investere mye i AI, men hvis lederne ikke tar tak i den emosjonelle siden av innføringen, risikerer de å mislykkes. Forskningen peker på at de ansatte ofte misliker AI, ikke fordi det ikke fungerer bra, men fordi de føler seg ukomfortable med det. I en casestudie av et konsulentfirma ble de ansatte stadig mer motvillige til AI-verktøy som sporet deres daglige aktiviteter og manipulerte data for å fremstå som mer kompetente. Studien tyder på at tillit - både emosjonell og kognitiv - er avgjørende for å lykkes med AI, og at ledere må engasjere seg i de ansattes følelser og bekymringer. Så kan det å ta tak i følelsene være nøkkelen til å frigjøre AIs fulle potensial i en bedrift?

