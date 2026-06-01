Hvorfor mange kaller Roland Garros 2026 den beste Grand Slam-turneringen på mange år

HQ

Mange anser Roland Garros 2026 som den beste Grand Slam-turneringen på mange år. Det har i hvert fall vært en av de mest underholdende og overraskende: Uten den regjerende mesteren Carlos Alcaraz, som er skadet, og uten storfavoritten Jannik Sinner, som måtte gi tapt etter å ha fått heteslag, og også uten Novak Djokovic, er det nå sikkert at vinneren blir en førstegangsvinner av en Grand Slam-turnering, for ikke å snakke om en førstegangsvinner av French Open.

På papiret høres favoritten ut som verdensener nr. 3 Alexander Zverev, men presset er stort for tyskeren, som står overfor det mange omtaler som en enestående mulighet til å vinne en Grand Slam-turnering uten å ha møtt verken Sinner, Alcaraz eller Djokovic. Men på tirsdag møter han Rafa Jódar, den 19 år gamle spanjolen som for øyeblikket har den beste rekorden på grus i turneringen, og som kommer fra to femsettscomebacker mot Alex Michelsen og Pablo Carreño.

Tirsdag venter også to andre løfter, 19 år gamle Joao Fonseca, Djokovics bøddel på fredag og også seierherre mot Casper Ruud, mot 20 år gamle Jakub Mensik.

Mandag skal de fire andre kvartfinalistene avgjøres mellom Juan Manuel Cerúndolo, som slo Sinner i forrige uke, og Matteo Berrettini, den lavest rangerte (105 i verden), men den eneste gjenværende Grand Slam-finalisten foruten Zverev, som tapte mot Djokovic i Wimbledon 2021. Verdens nummer 6 Felix Auger-Aliassime er også en klar kandidat til å bli finalist, og møter Alejandro Tabilo i dag.

Flavio Cobolli mot Zachary Svajda og Frances Tiafoe mot Matteo Arnaldi utgjør de andre åttendedelsfinalekampene i dag.

Aryna Sabalenka sikter mot sin første Roland Garros, blir det overraskelser?

På kvinnesiden er det også overraskelser, etter at den regjerende mesteren Iga Swiatek led sin tidligste exit fra French Open siden 2019, da hun tapte i fjerde runde mot Marta Kostyuk. Et høydepunkt blir kampen mellom tenåringen Mirra Andeeva og 36 år gamle Sorana Cirstea, som gir seg denne sesongen, mens Aryna Sabalenka møter Naomi Osaka på mandag.

Vi følger med på en av de mest uforutsigbare Grand Slam-turneringene på mange år ... som uansett hvordan den ender, vil bli historisk.