Hvorfor måtte Max Verstappen gjøre DET?

Spanias GP fikk en dramatisk avslutning for Max Verstappen, som ser sine muligheter til å sikre seg mesterskapet komme lenger og lenger bak i køen: En uforklarlig manøver i den nest siste runden kostet ham ti sekunders straff, og han falt fra femte- til tiendeplass. Mens Red Bull ba Verstappen gjennom radioen om å la Russell passere ham, var han ikke enig og kom i kontakt med Russell.

Jeg ble bare krasjet inn i! Jeg vet egentlig ikke hvorfor eller hva tanken bak var. Til slutt er jeg glad for at jeg fortsatte med lite skade, og til syvende og sist straffet det ham mye mer enn meg

", sa Russell, som klaget over nederlenderens oppførsel, som han har et uopprettelig forhold til : "Det er slik Max kjører racing".

"Han var på P4, jeg var på P5, jeg endte på P4, han endte på P10, så fra min side er jeg glad for at jeg klarte å fullføre løpet", sa den britiske sjåføren.

Verstappen forklarer hvorfor han kolliderte med Russell

Hvorfor ba Red Bull ham om å la seg forbikjøres av Mercedes-føreren? Siden han hadde harde dekk, tok han avkjøringsveien og prøvde å få en fordel utenfor banen i forhold til Russell. Teamet hans advarte ham om at han kunne få en straff for å gjøre det, så de anbefalte ham å la Russell passere ham. Verstappen klaget på radioen, og så ut til å trekke seg tilbake og invitere Russell til å passere ham, bare for å komme tilbake til sin posisjon og kollidere med ham.

Verstappen forklarte ikke helt hvorfor han kolliderte med Russell, og forklarte at han havnet i hele situasjonen fordi han bare hadde harde dekk, med veldig lite grep. "I utgangspunktet gikk vi bare tom for dekk. I ettertid, var det bedre å holde seg ute? Kanskje, jeg vet ikke. Det er alltid lett å si etterpå."

Verstappen avsluttet løpet femte, men med en ti sekunders straff falt han til tiende plassering, og vant bare 1 poeng (og tillot Fernando Alonso å hoppe til niendeplass og vinne sine to første poeng). I mellomtiden, med den vanlige doble McLaren-seieren (Piastri først, Norris andre), blir Verstappen igjen, 39 poeng bak Norris, nummer to i stillingen, og 49 poeng bak Piastri.