Hvorfor ønsker FC Barcelona å selge kaptein Marc-André ter Stegen?

Marc-André ter-Stegen, en av de mest rutinerte spillerne i FC Barcelona, hvor han har spilt siden 2014 (det gjør ham til den eneste gjenværende spilleren fra laget som vant Champions League i 2015), kan være i ferd med å forlate Barça. Til tross for tittelen som førstekaptein planlegger klubben hans exit av flere grunner, blant annet økonomiske: Han er en av de best betalte spillerne på laget, og klubben har i flere år hatt problemer med å overholde Financial Fair Play-reglene.

Det er frykt for at han ikke vil nå sitt beste nivå etter en skade som holdt ham på sidelinjen i nesten hele sesongen, og prestasjonene hans har også vært synkende de siste årene.

Hvis Joan García aksepterer, vil Barça selge ter Stegen

Klubben har allerede valgt en erstatter: Joan García, fra Barcelonas rivalklubb Espanyol, som er mye yngre, 24 år, men som har vist et enormt nivå i år, har mye potensial ... og naturligvis ville tjent mye mindre enn den 33 år gamle tyskeren. Barça ville også tjent litt penger på å selge ham: til tross for en kraftig nedgang, verdsetter Transfermarket ter Stegen til 15 millioner euro.

Som rapportert av flere medier, inkludert radiostasjonen RAC-1, har Barcelona kommet med et tilbud til Joan García. Dersom han aksepterer det, vil klubben forsøke å selge ter Stegen, og Wojciech Szczesny, en erstatter som ble funnet i begynnelsen av sesongen, vil kanskje bli værende en sesong til som reservekeeper.