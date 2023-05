Hvorfor Overwatch 2s PvE-modus var så viktig

HQ

Du har sikkert sett nyheten om at Overwatch 2 sin PvE-modus har blitt kansellert. Eller i det minste har utviklerne hos Blizzard avslørt at de ikke kan levere kampanjen de lovet helt tilbake da spillet først ble avduket. Det kommer historieoppdrag på et tidspunkt, men vi får ikke heltetalenter, langsiktig progresjon eller noe sånt. I hovedsak har kampanjen vi hadde håpet å få, PvE-modusen som var hele grunnen til å gi Overwatch 2 sin tittel, blitt skrotet. Dette suger, kort sagt, av en hel rekke grunner.

Overwatch 2s PvE-modus var viktig av mange grunner. Vi kommer inn på historien den kunne ha fortalt et øyeblikk, men først er det verdt å påpeke at i hovedsak grunnen til at Overwatch 2 rettferdiggjorde seg selv som en oppfølger nå er skrotet. Uten kampanjen som ble ertet helt tilbake i 2019, har vi i stedet å gjøre med den samme flerspilleropplevelsen som Overwatch, med noen få ekstra helter og den rare hendelsen som forteller oss litt av historien. Jeg vet ikke om deg, men det høres ikke ut som en fullverdig oppfølger for meg.

Dette er ikke Overwatch 2, men Overwatch 1.5, og ja det er bra at det er en free-to-play-modell på plass for de som kanskje bare vil hente spillet i noen timer for å se hva all hypen handler om. Men for Overwatch fans, som ønsker å helle timer inn i spillet, og få skinnene, og jobbe seg til Diamond hver sesong, den uhyrlige kamppassmodellen Blizzard har valgt å adoptere, får fansen til å lengte etter tyvegods igjen, en setning som for fem år siden ville vært sinnssyk å skrive.

Å avbryte PvE er noe de fleste kyniske fans trodde ville skje, men i en anstendig verden ville det ikke være det verste som kunne skje med Overwatch 2. I stedet er dette den siste floppen i en lang liste Blizzard har kuratert i løpet av sin korte tid med Overwatch 2. Fra fryktelig prisede butikkvarer, til en generell mangel på nytt og interessant innhold, til å tvinge de originale Overwatch spillerne til denne nye plattformen, har vi å gjøre med en dårlig etterligning av en oppfølger, og et spill som har bevist igjen og igjen at det prioriterer profitt fremfor spillerne.

Overwatch 2 er ikke alene om dette, og mange skytespill og flerspillertitler lider nå av å behandle spillerne sine som melkekuer. Men med tanke på at dette ikke alltid var tilfelle i Årets spill Overwatch, blir det vanskeligere og vanskeligere å forsvare valget om å gå over til Overwatch 2, når de nye heltene og kartene bare kunne ha blitt brakt inn i det opprinnelige spillet.

Dette er ikke en kritikk av utviklingsteamet her, men tilstanden til spillet som helhet er ikke i nærheten av det mange fans hadde håpet på i 2019. Det pleide å være copium klar til å puste at ting ville bli bedre når PvE falt, men nå kommer det rett og slett ikke til å skje, og det etterlater Overwatch 2 som en åpenbar, hul skall av en oppfølger når det kunne ha vært så mye mer.

For fans er en annen grunn til at dette kommer til å bli et smertefullt tap mangelen på en ekte kampanjeopplevelse. Med sine animerte shorts og lore, Overwatch har bevist at det absolutt har nok interessant innhold til å lage en overbevisende fortelling, men i stedet for å lene seg inn i det, vil vi sannsynligvis få noen veldig grunnleggende PvE-oppdrag. Dette kan fortsatt gi oss en dose historie, men uten den langsiktige progresjonen som ble lovet i 2019, vil vi ikke oppleve den historien i ett overordnet plott, men i stedet få den i korte utbrudd når Blizzard kan gidder å kaste den inn.

Spillingen vi kunne ha sett med de forskjellige heltene som ble omarbeidet for kampanjen, ville ha gitt to forfriskende opplevelser i Overwatch 2 også. Når du er lei av å zippe rundt flerspillerkart som Tracer, kan du i stedet bytte over med kompisene dine og se hva du kan låse opp med henne i kampanjen, for eksempel. Likevel får vi ikke noe av det. Verken den store, overordnede historien eller spilloppdateringen. Igjen, selv om Overwatch 2's flerspiller kan være eksepsjonelt morsomt til tider, er det fortsatt utrolig likt Overwatch's gameplay. Vi trengte en begrunnelse for en oppfølger et sted som ikke bare skrek av en unnskyldning for å presse penger ut av et kamppass.

Det er fortsatt millioner av Overwatch fans der ute. Noen kan gi opp spillet på grunn av dette, men flertallet kommer fortsatt til å fortsette å spille. Spillet er fortsatt ganske nytt, og det kommer sannsynligvis til å beholde spillere i noen år ennå. Imidlertid, med mindre Blizzard virkelig trapper opp i innholdet det bringer til bordet, vil flere og flere mennesker snart finne ut at de har blitt solgt en oppfølger.