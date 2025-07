Hvorfor Robert Pattinson bør være det eneste valget for DCUs Batman

HQ

Jeg kommer ikke til å gå over noe nytt her. Faktisk er det nok mange av dere som også mener at Battinson bør kjempe ved siden av David Corenswets Supermann i en (forhåpentligvis) nær fremtid. Problemet er - i hvert fall i skrivende stund - at James Gunn har vært veldig bestemt på at Matt Reeves' The Batman-univers forblir en del av Elseworlds. Det betyr at en ny Batman i høyeste grad ligger i kortene ... samtidig som vi har en av de beste Batman-mennene som også får sin egen trilogi.

To Batman-menn som opptrer samtidig i to forskjellige universer høres ut som en oppskrift på katastrofe. Selv om du ikke synes Battinson er det beste valget for verdens beste detektiv, kan vi vel alle være enige om at det høres ut som en vanvittig forvirrende tid for det generelle publikummet. Du legger også opp til direkte sammenligninger og en konkurranse mellom de samtidige Batmennene. Den som gjør den beste prestasjonen vil bli sett på som den definitive versjonen av karakteren, og slik blir det. Hvis det er noe Marvel har bevist de siste årene, så er det at multiversalt lureri bare er bra for billig pop. Folk bryr seg om konsistente, felles historier som spiller på hverandre, i stedet for individuelle, desperate forsøk på å skape stadig mindre nostalgi.

Det andre alternativet, hvis James Gunn og Peter Safran virkelig ikke kan få noe til å fungere med Matt Reeves, er å vente til regissøren er ferdig med sin egen trilogi. Heller ikke det er noen god idé. Batman-oppfølgeren kommer i 2027, og en tredje del kommer sannsynligvis til å ta noen år å slippe etter. Robert Pattinson vil sannsynligvis være godt oppe i 40-årene da, og DCU vil ha utviklet seg så mye på egen hånd at Batman bare vil bli beryktet i hans fravær.

Stilen i Batman passer kanskje ikke så godt sammen med den actionfylte, tåpelige Supermann, men hva er vel tegneserier og superheltfortellinger om ikke mangfold? Batman og Supermann har alltid vært motstridende idealer, og likevel tror jeg aldri det har blitt bedre omsatt til live-action enn med Batman og Supermann. Et lykkelig sammentreff, så absolutt, men et som Warner Bros. absolutt bør forsøke å dra nytte av.

Kompromisser må selvfølgelig gjøres. Jeg tror ikke Bruce Wayne fra Batman-verdenen kommer til å slåss mot kaijuer som den vi så i Superman med det første, men speidergutten og den plagede emo-estetikken til Corenswet og Battinson ser allerede ut til å kunne egne seg godt til et team-up. Det de har til felles er i alle fall mye sterkere enn Snyderversets Batman og Supermann. I motsetning til Henry Cavills kantede Supermann, er Corenswets sjarmerende superhelt alltid ute etter å redde så mange liv som mulig. Battinson forsøker å gjøre det samme, selv om han ikke alltid lykkes. Se for eksempel på siste akt av The Batman. Batman er villig til å ofre livet for å forhindre at en elektrisk ledning gir folk som er strandet i en flom sjokk, og bruker de siste øyeblikkene av filmen på å hjelpe sivile til redningskjøretøy, til tross for at han selv er alvorlig skadet.

Både Batman og Superman (2025) forstår ideen om en helt bedre enn de fleste nyere superheltfilmer. De fokuserer så sterkt på hovedpersonene sine at alter egoene deres faktisk føles litt ukjente. Disse styrkene betyr at til tross for stilistiske forskjeller (og de stadige spørsmålene folk ville stille Matt Reeves om hvorfor Supermann ikke hjalp til under hendelsene i The Batman), kunne disse to karakterene virkelig skinne sterkt på lerretet sammen.

Ok, forestill deg dette, men med gode skuespillere (Ben Affleck ikke inkludert, selvfølgelig)

Blant rykter om ulike rollebesetninger og skuespillere som kommer ut av treverket og sier at de gjerne vil spille Batman, høres jeg kanskje ut som et litt gretten barn, men jeg vil heller ikke se noen Batman i det hele tatt (før Reeves er ferdig) enn å se en annen kappekledd korsfarer i gatene i DCUs Gotham. Jeg tror at James Gunn og Peter Safrans historie kan overleve og til og med blomstre uten en Batman. Mr. Terrific spilte en Batman-lignende rolle i historien om Supermann, en rett-i-tale-teknisk kløpper stort sett uten superkrefter.

Det eneste problemet jeg kan se med å introdusere Battinson, er at jeg ikke kan se for meg at karakteren hans utvikler seg sammen med Robin, Nightwing, Red Hood, Batgirl og alle de andre medlemmene av Bat-familien. Kanskje The Batman: Part II kan endre på det, men jeg har alltid sett Battinson som en solospiller, testet av grensene for hva han og han alene kan utrette.

Det kan sette en stor kjepp i hjulene for DCU, og hvis det gjør det, vil jeg spise et stort stykke ydmykhetspai. Men hvis det ikke gjør det, og det finnes en måte å jobbe Robert Pattinson inn i DCU på, så vil jeg leve i den tidslinjen. Jeg tror ikke vi får høre noe om dette eller se noen bekreftelse før The Batman: Part II, så dessverre må vi holde pusten en stund til, alle Battinson-hoder.