Hvorfor sanksjonerte Trump nettopp Russlands største oljegiganter, og hvordan kan det påvirke krigen i Ukraina?

USA har rammet Russlands to største oljeselskaper, Rosneft og Lukoil, med omfattende sanksjoner i en kraftig opptrapping av presset på grunn av Moskvas pågående krig i Ukraina. Dette har fått de globale oljeprisene til å stige med mer enn 3 % på torsdag.

Trump framstilte sanksjonene som et svar på Russlands president Vladimir Putins nektelse av å avslutte den "meningsløse krigen" i Ukraina. USAs finansminister Scott Bessent sa at sanksjonene er rettet mot Kremls evne til å finansiere konflikten, og oppfordret allierte til å følge etter.

Det hvite hus ga selskaper frist til 21. november med å avvikle handelen med de russiske oljeprodusentene. Rosneft, som kontrolleres av Putins allierte Igor Setjin, og Lukoil eksporterer til sammen over 3 millioner fat olje per dag, noe som utgjør omtrent 6 % av den globale produksjonen.

Sanksjonene kan tvinge Russland til å selge olje med større rabatter. Russland reagerte imidlertid med å avvise sanksjonene som "kontraproduktive", og tidligere president Dmitrij Medvedev sammenlignet USAs tiltak med "en krigshandling".

Beslutningen kompliserer også Indias energistrategi. Indiske raffinerier, som er blant verdens største kjøpere av billig russisk olje, vurderer nå importen for å overholde sanksjonene, noe som skaper bekymring for forsyningsforstyrrelser og potensielt høyere kostnader.

Zelenskij ønsket sanksjonene velkommen, men understreket at det ville være behov for ytterligere internasjonalt press for å sikre en våpenhvile. I mellomtiden møtes EU-lederne i Brussel for å diskutere hvordan man kan omgjøre frosne russiske eiendeler til en potensiell hjelpepakke på 140 milliarder euro til Kiev.

Til syvende og sist mener ekspertene at sanksjonene snarere vil påvirke russiske politiske kalkyler enn å endre den militære situasjonen i Ukraina. "De signaliserer til Moskva at det internasjonale samfunnet mener alvor, men de vil ikke umiddelbart endre slagmarken."