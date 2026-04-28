Den saudiske klubben Al-Ahli Saudi FC fra Jeddah ble kåret til Asias mestere for andre år på rad, da de vant AFC Champions League Elite over den japanske klubben Machida Zelvia, etter en scoring av Feras Albrikan i første del av den forlengede spilletiden i finalen lørdag 25. april, som endte 1-0, til tross for at det japanske laget spilte i overtall etter at Al-Ahli-forsvareren Al Hawsawi fikk direkte rødt kort for en hodestøt mot en motspiller i det 68. minutt.

Men som The Guardian påpeker, gjenspeiler dette utfallet det mangelfulle formatet på turneringen, som siden forrige sesong har spilt alle sluttspillene, fra kvartfinaler til finale, i Jeddah, noe som gir saudiske klubber en fordel ettersom de alltid støttes av lokale tilskuere, noe som eliminerer bortekampfaktoren, og med tilskuertall fra 60 000 i finalen til 395 personer under en kamp mellom Machida og Shabab Al-Ahli fra Dubai.

AFC Champions League ble omdøpt til AFC Champions League Elite i 2023, og det ble bestemt at alle finalekampene skulle spilles i Saudi-Arabia. Mange ser på dette som en urettferdig innrømmelse til Saudi-Arabia, hvis fotballindustri, som delvis er finansiert av myndighetene, vokser for å tiltrekke seg flere spillere, investorer og interesse fra utlandet, i en form for "sportwashing" som ser bort fra resten av de asiatiske nasjonene.

Machidas tilstedeværelse i finalen var også interessant, ettersom denne japanske klubben bare har spilt i toppsjiktet av japansk fotball i to sesonger og har utviklet en mer fysisk spillestil som er ukarakteristisk for den japanske fotballtradisjonen, mer frittflytende, og som trenes av en tidligere ungdomsskolelærer.

Neste sesong utvides AFC Champions League Elite fra 24 til 32 klubber, og det ble først sagt at Saudi-Arabia skulle få vertskapsrettighetene til sluttspillet.