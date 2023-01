Hvorfor snakker Nintendo plutselig om Super Mario Odyssey?

HQ

Mange av oss ble virkelig overrasket da vi åpnet e-posten vår og la merke til at det var en fra Nintendo. Selv om dette ikke er helt uvanlig handler det vanligvis om nye spill og ulike kampanjer. Dette handlet derimot om et spill utgitt tilbake i 2017 - Super Mario Odyssey.

I emnefeltet skrev Nintendo "Super Mario Odyssey - Husker du sist du spilte det?", samtidig som det legges til "Kanskje det er verdt å hoppe ombord på The Odyssey en gang til og ta turen igjen". Det er sannsynligvis bare relatert til det faktum at The Super Mario Bros. Movie har premiere her til lands i mars, og Nintendo vil ha noen synergieffekter og minne folk om at det er et ekstremt bra 3D Super Mario-eventyr tilgjengelig på Switch.

Når det er sagt kan det også være at Nintendo har noe annet planlagt. Hva tror du?