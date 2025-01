Hvorfor spilles alle Champions League -kampene på samme tid denne uken?

HQ

Ligafasen fra UEFA Champions League avsluttes endelig denne uken. Det nye formatet, som debuterte i 2024/25-sesongen, har hatt like mange tilhengere som motstandere, men det som er ubestridelig er at det har forlenget spenningen litt lenger, ettersom hvert lag må spille åtte kamper i stedet for seks før utslagsrundene.

Denne uken avsluttes ligafasen som erstattet gruppespillet. Men siden de fleste, om ikke alle lagene, er avhengige av hva de andre lagene gjør for å se hvordan de ligger an på tabellen, har UEFA bestemt at alle kampene skal spilles samtidig.

Det er noe som er vanlig i de fleste ligaer, og det er første gang det blir brukt på Champions League. På den måten vil lag som normalt spiller på onsdag ikke bli påvirket eller distrahert av hva de andre lagene har gjort på tirsdag, og vil kun fokusere på sine egne kamper.

Så, når er disse kampene? Datoen som er valgt er i morgen, onsdag 29. januar, kl. 21:00 norsk tid (en time mindre i Storbritannia). Alle lagene spiller samtidig, det er som en fest for fotballfans, men også litt av et mareritt å følge med på, spesielt for de ni lagene som ennå ikke har sikret seg billett til neste runde og ikke er helt avhengige av seg selv for å overleve, som Manchester City, Suttgart, Benfica eller Paris Saint-Germain.