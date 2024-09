Hvorfor tar jakten på den nye 007-skuespilleren så lang tid?

Helt siden Daniel Craig avrundet sin tolkning av James Bond i No Time To Die, har vedvarende rykter om den neste 007-skuespilleren fløyet rundt på internett.

Det siste målet er ingen ringere enn Aaron Taylor-Johnson, som for tiden spiller i den kommende tegneseriefilmen Kraven the Hunterog ble katapultert til actionstjerner for sin rolle som Tangerine i Bullet Train. Etter tre år med spekulasjoner har imidlertid ingenting blitt offisielt ennå.

Nå forklarer The Telegraph hvorfor filmstudioet Eon Productions ikke har gått videre med en ny 007-skuespiller ennå, og det er fordi de ønsker å finne den rette regissøren til jobben først.

Tanken er at den nye regissøren også skal ha et ord med i laget når det gjelder castingen av 007, og etter en lang rekke møter med ulike filmskapere, står det nå mellom Edward Berger (All Quiet on the Western Front, Conclave) og Kelly Marcel (Cruella, Venom: The Last Dance).

Denne rapporten avkrefter derfor også ryktet om at Christopher Nolan skulle være en av de påtenkte kandidatene, og bemerker også at Taylor-Johnson ikke har mottatt noe tilbud.

Inntil Eon Productions finner den rette regissøren, må fansen dessverre fortsette å spekulere i hvem som skal ta på seg rollen som Ian Flemings elskede spion.

Hvem ønsker du å se som den nye 007?