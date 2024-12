Hvorfor valgte Squid Game å gi en ciskjønnet skuespiller rollen som transkvinne i sesong 2?

HQ

I et nylig intervju med TV Guide tok Squid Game-skaperen Hwang Dong-hyuk opp kontroversen rundt castingen av Park Sung-hoon, en ciskjønnet mannlig skuespiller, som Hyun-ju, en transkvinne, i seriens andre sesong. Selv om inkluderingen av en transkarakter markerer et sjeldent fremskritt for LHBTQ+-representasjon i koreanske medier, har beslutningen om å gi rollen til en ciskjønnet skuespiller utløst en heftig debatt. Hwang forklarte at mangelen på åpne transskuespillere i Sør-Korea gjorde det nesten umulig å gjøre en autentisk rollebesetning, med tanke på marginaliseringen av LHBTQ+-miljøet i landet.

Karakteren Hyun-ju, en tidligere spesialsoldat som konkurrerer i dødelige spill for å finansiere kjønnsbekreftende kirurgi, representerer et viktig øyeblikk i koreansk drama, ettersom transkarakterer ofte er underrepresentert. Til tross for motreaksjonene understreket Hwang sin tillit til Parks skuespillertalent, og mente at skuespilleren var det beste valget til å skildre Hyun-jus komplekse reise. Valget av en cis-skuespiller har imidlertid reist spørsmål om hvorvidt ekte representasjon kan oppnås i Sør-Koreas nåværende kulturelle klima.

Selv om inkluderingen av en transkjønnet karakter i Squid Game er et skritt fremover, understreker valget av rollebesetning de pågående utfordringene med autentisk representasjon i underholdningsindustrien. Til tross for disse hindringene gir Hyun-jus rollefigur en mulighet til å sette i gang globale samtaler om LHBTQ+-synlighet, særlig i land der slike historier fremdeles er sjeldne.

