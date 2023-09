Hyenas har blitt kansellert av Sega

HQ

Sega har allerede lagt ned enorme ressurser og penger både for å støtte utviklingen av Hyenas og for å markedsføre det på store arrangementer som Gamescom og lignende. Men det ser ut til at det hele er forgjeves, for i en fersk pressemelding fra SegaSammy avsløres det at Creative Assembly's looter shooter blir kansellert.

Som nevnt i en uttalelse om hvordan selskapet vil omstrukturere sine europeiske utviklere og baser, uttaler Sega:

"Som et svar på den lavere lønnsomheten i den europeiske regionen har vi gjennomgått tittelporteføljen til hver utviklingsbase i Europa, og resultatet vil være at vi kansellerer "Hyenas" og noen uannonserte titler under utvikling."

Det nevnes ikke hvilke uannonserte titler som kanselleres.

Hyenas var forventet å lanseres en gang i år etter flere beta- og testperioder, hvorav vi nylig skrev om en av dem og diskuterte våre motstridende tanker om spillet. Den forhåndsomtalen finner du her.

Er du skuffet over å høre at Hyenas legges ned?