Hyenas: Payday møter Apex Legends

HQ

Jeg har spilt en del motstridende spill før i min tid, men Hyenas er kanskje det beste av dem alle. Etter å ha fått en kort smakebit av denne tittelen på Gamescom, der jeg også fikk snakke med Creative Assembly i et intervju som snart blir tilgjengelig på Gamereactor, har jeg i løpet av helgen satt meg ned og klokket inn noen timer med Closed Beta for tittelen - og jeg sitter igjen med ett inntrykk: forvirring. For på den ene siden har Hyenas mye å by på, med nisjepreget og uvanlig gameplay som støttes opp av en stram mekanikk, men på den andre siden klarer jeg ikke å finne ut hvilken målgruppe dette spillet er skreddersydd for.

HQ

Ideen med Hyenas er å fly inn i et enormt romskip med tonnevis av "varer" for å rane det. Haken er at andre Hyenas (også kjent som ranere) er ute etter å gjøre det samme, og det hele ender opp i en opplevelse som egentlig er kjærlighetsbarnet til Payday og Apex Legends. Grunnen til at jeg synes dette designet er så uvanlig, er at PvE- og ranssystemene i Hyenas ikke passer spesielt godt sammen med PvP-elementene, og av den grunn vil de som kommer til spillet for ett av disse to områdene, finne det andre ganske vanskelig å fordøye.

Hyenas er ikke et enkelt spill. I likhet med en tittel som Apex Legends er PvP-elementet fartsfylt og krevende, og hvis du ikke er en habil skytespiller, vil du tilbringe mye tid i respawning-skjermen eller enda verre, i kø for et nytt spill når du blir eliminert. Når det gjelder PvE-siden av spillet, er den ikke særlig krevende i det hele tatt, men utgjør likevel en stor del av spilleløypen på Hyenas, som i likhet med Battle Royale handler om å plyndre og bli mektigere for å vokse i verdi og styrke. Som vi ofte ser med battle royales som prøver å lene seg for mye inn på PvPvE, blir den ene siden av spillet vanligvis ikke like gjennomtenkt som den andre, og etter det jeg har opplevd, er dette for øyeblikket Hyenas' største svakhet.

Dette er en annonse:

Og jeg sier dette som en som setter pris på karakterdesignet og de unike evnene som er skapt for hver enkelt. Jeg elsker art direction og cel-shaded-temaet. Merchandise-produktene som bygger på Sega-historien og lar deg stjele Sonic plysjfigurer, eller finne Out Run og andre arkadekabinetter rundt om på kartet, er et sant høydepunkt for retrospillelskere. At det i tillegg finnes lisensierte sanger å "stjele", gjør det hele enda morsommere. Men problemet er at heisting-delen av Hyenas ikke er den mest engasjerende delen av spillet, og jeg kan ikke annet enn å føle at Creative Assembly enten bare burde ha laget en Payday heisting-konkurrent, eller i stedet kastet seg på Battle Royale-trenden og kun fokusert på PvP-action. Hybridkarakteren etterlater for mye å være ønsket.

Jeg har riktignok bare fått oppleve Plunder Riot og litt action mot AI så langt, så kanskje de andre modusene som Creative Assembly har i vente, vil påvirke inntrykket mitt av dette spillet drastisk. Men så langt tror jeg at Hyenas har en lang vei å gå, og at det kan få problemer med å engasjere spillere, på samme måte som Hyper Scape, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, Scavengers, Realm Royale, og så mange andre nå utdødde Battle Royale-typer ikke klarte å overvinne i løpet av sin korte levetid.

Dette er en annonse: