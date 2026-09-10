Hyper casual»- og «live service»-spillkulturen feier over Steam akkurat nå, sier lederen for « Palworld

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Debattene rundt Steams Early Access-program har raset helt siden det ble introdusert. Spillere bruker penger på et spill som ikke er ferdig, men når har de egentlig lov til å klage på tilstanden til spillet de har kjøpt, hvis det har Early Access-merket? Ifølge John Buckley, leder for kommunikasjon og publisering hos Palworld, var spillerne tidligere mye mer klar over hvilken tilstand et «early access»-spill kunne være i, men nå forventer de i mye større grad et ferdig produkt.

«Jeg tror alle visste hva de gikk inn i. Den typen folk som kjøpte «early access»-spill, visste hva de gikk inn i. De var den typen spillere som ønsket å være involvert, de ønsket å gi tilbakemelding, de ønsket å snakke med utviklerne. Det var virkelig en fantastisk gullalder», sa Buckley i et intervju med GamesRadar+, der han beskrev de gode gamle dagene da Steam Greenlight først ble omgjort til Steam Early Access.

I dag finnes ikke det synspunktet egentlig lenger, hovedsakelig på grunn av sammensmeltingen av ulike spillkulturer på Steam. «Denne vedvarende migrasjonen – som jeg vil kalle den – av hyper-casual mobilkultur, hyper-casual spillkultur og live-service-spillkultur skyller over Steam akkurat nå. Nå har kulturen endret seg, og Early Access har i praksis mistet sin betydning. Folk kjøper bare et Early Access-spill akkurat som de kjøper et vanlig spill og behandler det som om det er det ferdige spillet.»

Slik Buckley ser på situasjonen akkurat nå, vil spillerne logge seg på i en uke eller to, bli helt oppslukt av spillet, og deretter forlate det fordi de mener at det ikke kommer nok innhold raskt nok. «Og du tenker: ‘Vel, folkens, vi ses om seks måneder. Vi må jo lage spillet.»

Buckley ønsker ikke å kritisere folk som har dette synspunktet, men han mener det er vanskeligere for utviklere på Steam på grunn av denne holdningen. «Alt vi kan gjøre er å prøve å opplyse folk på en skånsom måte. Jeg synes vi gjør en grei jobb. Jeg synes vi prøver å være ganske åpne. ‘Hei folkens, det er en stund til neste oppdatering. Den kommer ikke til å inneholde mye nytt innhold, men fokusere på livskvalitet.’ Vi prøver å finne en balanse,» sa han.