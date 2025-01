Hyper Light Breaker Kritisert for utilgivende vanskelighetsgrad og generelle ytelsesproblemer

HQ

Hyper Light BreakerHeart Machine, som nylig ble sluppet på Early Access på Steam, har fått en ganske flat mottakelse blant fansen som har lengtet etter den stilistiske voldsballetten. Mange kritiserer den høye vanskelighetsgraden og mangelen på klare instruksjoner, noe som til tider gjør det vanskelig å forstå spillets mekanikk. Hyper Light Breaker ser også ut til å lide av ulike ytelsesproblemer, noe mange også har påpekt. Blant annet plutselige fall i bildeoppdateringsfrekvensen og en total mangel på mulighet til å stille inn kontrollene.

Heart Machine har imidlertid svart på kritikken ved å si at de er klar over problemene og jobber aktivt med å fikse dem. De planlegger også å legge til flere nye funksjoner snart, og dessverre er situasjoner som disse ikke uvanlige for titler som er utgitt på Early Access. Selv om muligheten til å sette kontroller virker som en ganske merkelig forglemmelse.

Du kan sjekke ut vår forhåndsvisning av spillet her.

Har du prøvd Hyper Light Breaker og hva synes du om spillet så langt?