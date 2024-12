Hyper Light Breaker lanseres tidligere enn forventet

HQ

Det ble nettopp bekreftet på Day of the Devs-sendingen at den etterlengtede neste delen i Hyper Light -serien vil debutere mye tidligere enn forventet. Hyper Light Breaker ser ut til å bli en av de første lovende lanseringene i 2025, ettersom spillet nå har bestemt seg for en utgivelse 14. januar.

For de som er nysgjerrige på hvordan Heart Machines tittel fungerer i aksjon, står det i beskrivelsen for spillet: "I dette nye eventyret er du Breaker, en leiesoldat som har til oppgave å komme inn i Overgrowth, en verden i uorden i Hyper Light-universet. Enten alene eller sammen med andre Breakers, vil spillerne utforske store prosedyregenererte biomer i en pulserende åpen verden, møte brutale monstre, skape nye karakterbygninger, kjempe mot mystiske sjefer kjent som Crowns og styrte den illevarslende Abyss King."

Vi hadde nylig sjansen til å sjekke ut Hyper Light Breaker, i en forhåndsvisning fra sommeren som du kan lese her. Ellers kan du se en rekke nye skjermbilder fra spillet nedenfor.