Hyper Light Breaker skal lanseres som Early Access i sommer

HQ

Etter flere forsinkelser sikter Heart Machine nå mot en sommerlansering i Early Access for sitt nyeste prosjekt, Hyper Light Breaker. Det kooperative rogue-lite-spillet er etterfølgeren til Hyper Light Drifter, som studioet lanserte i 2016.

Spillet ble annonsert i mars 2022 og skulle opprinnelig lanseres som Early Access våren etter. Hyper Light Breaker ble deretter utsatt til høsten 2023, før det igjen ble utsatt til et ubekreftet tidspunkt i 2024. Heart Machine forklarte at årsaken til disse utsettelsene var at de kunne "bringe spillet til sitt fulle potensial".

Heart Machine har bekreftet overfor IGN at spillet vil lanseres i tidlig tilgang i sommer, hvor det forventes å bli liggende i rundt ett år før det slippes i sin helhet.