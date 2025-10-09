Hyper Light Breaker-skaperne gjennomgår permitteringer og avslutter utviklingen av spillet

HQ

Det har vært et produktivt, men kanskje ikke så vellykket år for utvikleren Heart Machine så langt. Ved nyttår lanserte indie-studioet Hyper Light Breaker som Early Access, og i november slipper de Possessor(s) ut i den store verden. Studioet har ikke ligget på latsiden, men det har dessverre ikke resultert i kommersiell suksess.

Etter en turbulent lansering og store planer om å forbedre spillet, har Heart Machine avslørt at Hyper Light Breaker ikke vil gå videre. Utviklingen av prosjektet har blitt lagt ned, og med denne store endringen er også studioet rammet av oppsigelser.

Dette er bekreftet i en uttalelse til Game Developer, hvor en talsperson for studioet har forklart :

"Når vi avslutter arbeidet vårt på Hyper Light Breaker, har vi måttet ta den vanskelige beslutningen om å skille veier med en rekke talentfulle teammedlemmer. Dette var ikke vår ideelle vei, men snarere den eneste tilgjengelige gitt omstendighetene.

Selv om denne veien vil inkludere en avslutning på prosjektet, gjenspeiler den bredere krefter utenfor vår kontroll, inkludert endringer i finansiering, selskapskonsolidering og det usikre miljøet mange små studioer som oss navigerer i i dag."

Med en slik endring i tankene er alles øyne rettet mot Possessor(s), som tilsynelatende må generere interesse og drive kommersiell suksess for studioet i denne turbulente tiden.