Hyper Light Breaker utsetter Early Access-lanseringen til veldig tidlig i 2025

Ben er langt fra den eneste jeg har hørt snakke varmt om Hyper Light Breaker etter å ha spilt tidlige versjoner av det, så det er forståelig at mange har ventet spent på spillets Early Access-lansering i løpet av en høst med ganske mange etterlengtede spill. Vel, jeg har både gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at Heart Machine har bestemt seg for å utsette Early Access-lanseringen av Hyper Light Breaker til "veldig tidlig i 2025". Vi blir fortalt at grunnen til dette er at utviklerne trenger litt ekstra tid til å polere spillet til deres standarder. Den gode nyheten i dette er at vi ikke trenger å dele tiden vår mellom Hyper Light Breaker og andre - forhåpentligvis - fantastiske spill i høst, og at vi vil få en enda bedre Early Access-opplevelse når den tid endelig kommer i det som høres ut som januar.