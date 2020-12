Hyper Light Drifter får fet spesialutgave på Switch

Jeg vet ikke med dere, men jeg får aldri nok av å pimpe hyllene mine med fete spesial- og samlerutgaver av spill, og derfor er det veldig kult å se at et av de beste...

Hyper Light Drifter-skaperen forlater Square Enix

den 29 januar 2018 klokken 20:57 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det har gått litt over ett og et halvt år siden Square Enix ansatte Teddy Diefenbach, hovedmannen bak Hyper Light Drifter, for å lage et helt nytt spill for selskapet....