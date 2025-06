Hyper Light-makeren viser frem et nytt glimt av Possessor(s)

HQ

Som en del av Day of the Devs showcase, Heart Machine, utvikleren bak Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker, og Solar Ash, viste nettopp frem et nytt glimt av sitt kommende prosjekt, Possessor(s).

Dette er et 2D-siderullende action-eventyrspill med interdimensjonale skrekkelementer, og det følger en karakter som heter Luca, som fungerer som vert for en motvillig motpart kjent som Rehm. Som paret er målet å utforske en by i karantene som ble revet i stykker av en interdimensjonal katastrofe.

Spillet utspiller seg i en verden av 3D-miljøer, samtidig som det bruker sideskrollende 2D-bevegelser. Handlingen sies å være inspirert av plattformspill, og utforskningen hevdes også å by på fartsfylte bevegelser. Det er til og med snakk om åpne baner, noe som betyr at det ikke finnes én måte å navigere i verden på.

For øyeblikket venter vi fortsatt på å høre om den faste utgivelsesdatoen for Possessor(s).