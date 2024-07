HQ

Hypercharge: Unboxed kommer fra den lille indieutvikleren Digital Cybercherries, som ble skapt av et par venner som drømte om å lage spill sammen. Deres uttalte mål er å lage morsomme og tilgjengelige spill etter gamle standarder, og på nettstedet deres skriver de "Det er så frustrerende å måtte betale enorme summer av dine hardt opptjente penger for ufullstendige spill, dyre DLC og plagene med Pay-to-Win. Vi er imot alt dette". Det kan du se på Hypercharge: Unboxed.

Hypercharge: Unboxed ble utgitt på PC og Nintendo Switch i 2020, og nå har det landet på Xbox Series X/S. Dette er et førstepersons skytespill med elementer av tårnforsvar, der du som ulike lekefigurer må beseire bølger av andre fiendtlige leker - fra plastsoldater, plastroboter og helikoptre - alle designet som leker.

Hver kamp starter med en forsvarsfase der du bygger forsvarsstrukturer og ulike feller rundt de punktene på kartet som du må forsvare. Valutaen du trenger for å bygge forsvarsverkene dine, er mynter du samler inn i løpet av kampene, og etter hvert som du gjør fremskritt, får du nye muligheter til å forsvare deg mot stadig sterkere fiender. Når forsvarsfasen er over, strømmer fiendene inn, og du må beskytte deg så godt du kan og drepe de angripende styrkene. Slik fortsetter det, og det åpner opp for nye figurer, nye veier og, som nevnt, nye forsvarsverk.

Gjennom nivåene kan du også finne ulike kasser som inneholder forskjellige oppgraderinger til våpnene dine eller til og med sekundære våpentyper. Det finnes mange forskjellige oppgraderinger, så det er mange grunner til å utforske kartene og til og med lage de våpnene du vil ha.

Nivåene byr på alt fra bad, kjøkken og barnerom til garasjer, loft og til og med en stor lekebutikk, og de er alle genialt designet. Hvis du har sett filmene Army Men, Small Soldiers, og spesielt Toy Story, vil du kjenne igjen tonen som presenteres her. Kartene er fylt med skjulte gjenstander som skal finnes, og alt er designet som en Pixar-film fra 90-tallet. Til og med spillets mange figurer kommer i de samme plastboksene som du fikk lekene dine i da du var liten. Det er et virkelig gjennomført og veldesignet spill.

Hypercharge: Unboxed er et veldig hyggelig flerspillerskytespill, med et litt annet tema enn vi er vant til. Det kjører bra på Series X, våpnene føles gode og tunge, og spillet er fullpakket med ting å gjøre. Det er mange forskjellige karakterer, hver med forskjellige skinn og forskjellige kosmetiske bokser å låse opp, det er mye å finne og eksperimentere med rundt på kartene, og generelt er det ganske underholdende med venner. Hvis du spiller alene, noe som er mulig med roboter på laget, forsvinner noe av moroa automatisk, ettersom dette spillet helt klart er bygget opp rundt flerspillerdelen.

Hypercharge: Unboxed er en stor suksess for den lille utvikleren, og det er imponerende å tenke på at dette spillet ble skapt av nesten to håndfuller utviklere og designere. Hvis du er ute etter et nostalgisk actionspill for flere spillere som du kan spille sammen med familien (her er det også delt skjerm), er Hypercharge: Unboxed slett ikke noe dårlig alternativ, og det kan til og med kjøpes for rundt 21 pund.