Hypercharge: Unboxed klarer å selge 40 000 enheter på tre dager

Selv om vi ofte rapporterer om spillene som klarer å selge hundretusener og millioner av eksemplarer i løpet av de første dagene av utgivelsen, betyr ikke det at andre spill ikke kan gjøre det bra med mindre salg.

Hypercharge: UnboxedSpillet , der du spiller som leker som kommer til live i en morsom flerspiller-shooter, har nylig landet på Xbox, og i løpet av sin første dag klarte det å selge 25 000 eksemplarer. Den offisielle Twitter/X-kontoen for spillet la ut denne nyheten og feiret salgstallene.

Det så ut til at noen ønsket å ta sikte på Hypercharge: Unboxed for å selge dette beløpet, men utviklerne vil ikke bli lagt ned av disse dårlige troene, ettersom de har hoppet fra å selge 25,000 40,000 på en dag til XNUMX XNUMX på tre dager. Ikke dårlig med tanke på at spillet har vært ute en stund på PC.