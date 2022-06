Hypercharge: Unboxed kommer til Xbox

Hypercharge: Unboxed ble sluppet til Switch i begynnelsen av 2020 og ble raskt en stor suksess som fikk positive anmeldelser. Et par måneder senere ble det også sluppet på Steam der det for øyeblikket blir vurdert av spillere som Very Favorable.

Det er i bunn og grunn et samarbeidsskytespill med leketøytema der du må forsvare territoriet ditt fra fiendene på steder som soverom, bad, garasjer - og selvsagt en lekebutikk. Så hvorfor forteller vi alt dette nå? Vel, det er nå bekreftet på Twitter at flere vil få ta del i moroa, ettersom Hypercharge: Unboxed også kommer til Xbox.

Selv om vi ikke har en lanseringsdato ennå, kan du registrere deg for et nyhetsbrev for å holde deg oppdatert, og i Twitter-innleggene nedenfor inkluderes også noen videoer du kan sjekke ut for bedre å forstå hvorfor dette er så gode nyheter.