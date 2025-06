Hypercharge: Unboxed utviklerne slår tilbake mot spillere som ber om at det skal bli gratis å spille

HQ

Hypercharge: Unboxed Hypercharge er et nydelig indiespill inspirert av Toy Soldiers, som lar deg spille som en actionfigur som har brutt seg ut av esken og vil krige i stuen, soverommet, hagen eller en hvilken som helst annen del av huset de finner passende.

Spillet har blitt gjort tilgjengelig på PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One og nå sist PS5. Men dessverre har noen trakassert utviklerne på grunn av spillets lave antall spillere, noe som har presset utvikleren Digital Cybercherries til å gjøre spillet gratis.

I en uttalelse på sosiale medier slo utvikleren tilbake og sa at de ikke har noen intensjon om å gjøre spillet gratis å spille. "Hypercharge vil aldri være gratis å spille. Det vil aldri ha mikrotransaksjoner i spillet, kamppass osv.", står det i innlegget.

Til tross for spillertall som kanskje ikke overstiger slike som Elden Ring: Nightreign eller Splitgate 2, trenger ikke femmannsteamet på Digital Cybercherries dem for å være stolte av det de har laget. "Vi jakter ikke på trender eller prøver å fremtvinge et viralt øyeblikk. Vi trenger ikke å selge millioner av eksemplarer."

Hypercharge: Unboxed er nå tilgjengelig på PC, Xbox One/Xbox Series X/S, PS5 og Nintendo Switch.