Hyperkin presenterer The Competitor: En ny Xbox-gamepad inspirert av DualSense

Hyperkin har nettopp avduket The Competitor på CES 2025, en kablet gamepad for Xbox og PC som er rettet mot konkurransespillere. Den er inspirert av PlayStation 5s DualSense, og har symmetriske analoge pinner og et elegant svart-hvitt design. Selv om den avviker fra det tradisjonelle Xbox-oppsettet, gir designet en frisk og behagelig følelse som kan overbevise selv de mest lojale Xbox-fansen.

En av de fremtredende funksjonene er Hall-effekt-analogpinnene, som er mye mer holdbare og motstandsdyktige mot avdrift enn de typiske analogpinnene. Utløserne bruker også Hall-effekt-sensorer, noe som gir bedre presisjon i øyeblikk med høyt trykk. I tillegg har den programmerbare knapper på baksiden og en dedikert dempeknapp, noe som gir spillerne ekstra kontroll under intense kamper.

Selv om vi ikke kjenner prisen eller lanseringsdatoen ennå, har The Competitor potensial til å skape bølger i verdenen av spillkontrollere. Kan dette bli den nye kontrolleren for Xbox- og PC-spillere?