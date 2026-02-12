Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Hypersonic GP

Hypersonic GP byr på 90-talls-animeinspirert racing med anti-tyngdekraft

Fans av F-Zero og Wipeout har nå en ny japansk tittel å se frem til.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt

Det er det samme, år etter år. Hver gang en Nintendo Direct blir annonsert, dukker folk opp og håper på et nytt F-Zero. Så langt har ingenting skjedd, men 2026 ser likevel ut til å kunne bli et godt år for fans av antigravitasjonsracing.

For det første har vi Star Wars: Galactic Racer, som skal slippes i år, og for det andre har den japanske utvikleren Mi-lan nå kunngjort Hypersonic GP. Spillet er tydelig inspirert av F-Zero, både når det gjelder den generelle presentasjonen og designet på luftputefartøyene, og i pressemeldingen står det :

"Gå inn i en dystopisk verden, tyngdekrafts-truende spor der fart er både din største allierte og din farligste fiende. Inspirert av 90-tallets anime-estetikk og tidligere tiders klassiske anti-tyngdekraftsspill, kaster Hypersonic GP deg inn i cockpiten på et av 32 legendariske skip og utfordrer deg til å nå pallen i hypersonisk hastighet."

Så langt er Hypersonic GP kun annonsert for PC, men forhåpentligvis kommer konsollversjonene etter hvert. Sjekk ut den første traileren nedenfor.

HQ
Hypersonic GP
Hypersonic GPHypersonic GP
Hypersonic GPHypersonic GP
Hypersonic GP

Relaterte tekster



Loading next content