Hypersonic GP byr på 90-talls-animeinspirert racing med anti-tyngdekraft

Det er det samme, år etter år. Hver gang en Nintendo Direct blir annonsert, dukker folk opp og håper på et nytt F-Zero. Så langt har ingenting skjedd, men 2026 ser likevel ut til å kunne bli et godt år for fans av antigravitasjonsracing.

For det første har vi Star Wars: Galactic Racer, som skal slippes i år, og for det andre har den japanske utvikleren Mi-lan nå kunngjort Hypersonic GP. Spillet er tydelig inspirert av F-Zero, både når det gjelder den generelle presentasjonen og designet på luftputefartøyene, og i pressemeldingen står det :

"Gå inn i en dystopisk verden, tyngdekrafts-truende spor der fart er både din største allierte og din farligste fiende. Inspirert av 90-tallets anime-estetikk og tidligere tiders klassiske anti-tyngdekraftsspill, kaster Hypersonic GP deg inn i cockpiten på et av 32 legendariske skip og utfordrer deg til å nå pallen i hypersonisk hastighet."

Så langt er Hypersonic GP kun annonsert for PC, men forhåpentligvis kommer konsollversjonene etter hvert. Sjekk ut den første traileren nedenfor.