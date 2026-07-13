Det er noe tidløst ved et virkelig godt shoot 'em up-spill. Hyperwired har som mål å gjenskape den klassiske arkadefølelsen ved å kaste spilleren rett ut i rommet, der svermer av fiender, prosjektiler og beslutninger som må tas på brøkdelen av et sekund står i sentrum. Oppdraget er enkelt: navigere gjennom nivåene og beseire motstanderne.

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Romskipet ditt sleper en liten «jack» etter seg midt i kaoset på skjermen. Målet er å overleve og koble kabelen til spredte terminaler for å låse opp veien til neste nivå. Men « Hyperwired nekter å holde spilleren i hånden, siden handlingen starter umiddelbart og krever at du finner ut av mekanikken på egen hånd. Det tok for eksempel ganske lang tid før jeg skjønte at de små skipene på skjermen kan samles inn for å bygge opp en kampstyrke ved min side. Den slags oppdagelser føles befriende i en tid hvor mange spill forklarer hver minste detalj med lange instruksjoner og stadige hjelpebokser som dukker opp.

Spillet tar konseptet «Feeling Jacked» til et helt nytt nivå.

Selv om det tar rundt en time å spille gjennom spillet fra start til slutt, klarer « Hyperwired å holde deg engasjert. Nivåene presenteres ikke i en lineær rekkefølge, men blir tilfeldig ordnet mellom gjennomspillingene, noe som gjør hvert løp unikt. Miljøene varierer betydelig mer enn forventet, noe som hindrer spillet i å føles monotont før rulleteksten kommer. Fiendene består av flygende farkoster, kanoner og en og annen utenomjordisk tusenbein, og selv om antallet fiendetyper er begrenset, føles motstanden likevel overraskende variert.

Mellom nivåene velger du oppgraderingene som former resten av gjennomspillingen, der høyere hastighet, kraftigere missiler og andre forbedringer gir en tydelig følelse av fremgang. Systemet er enkelt og gir en personlig vri, der spilleren bestemmer skipets utvikling. Valgene er ikke enorme, men kombinert med de tilfeldig utvalgte nivåene sørger de for at ingen gjennomspillinger noensinne blir like. Nye skip med unike egenskaper låses opp etter hvert som spillet utvikler seg; noen er raskere, mens andre har mer helse (HP). « Hyperwired utmerker seg ikke med dype rollespillmekanismer, men det klarer å gi nok frihet til at spillerne føler at de har kontroll over sin egen spillestil. Det er små detaljer, men de får spillet til å føles mer gjennomtenkt utformet enn den enkle presentasjonen i utgangspunktet antyder.

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Den største skuffelsen er lydbildet. Allerede på fjerde nivå begynte jeg å lure på om noen hadde glemt resten av lydsporet på en annen romstasjon, for i en sjanger der høyt tempo og gjenspillbarhet er avgjørende, ville et bredere musikalsk spekter ha forbedret helhetsinntrykket, særlig under den første timens introduksjon, der den repeterende musikken blir mentalt utmattende.

Enten satser man for fullt, eller så stikker man av fra det hele.

Våpenarsenalet ville også hatt godt av større variasjon. Tre nøkkelmålere styrer hele spillopplevelsen: helsemåleren, ammunisjonsmåleren og energimåleren. Helse og ammunisjon krever konstant oppmerksomhet under kamp, mens energimåleren hovedsakelig brukes til å slepe de innsamlede småskipene. Det grunnleggende settet med evner (inkludert evnen til å slippe ødeleggende bomber og bremse tiden) er velkomne verktøy i kampen gjennom nivåene. Selv om oppgraderingene man tjener etter å ha fullført nivåer gjør skipet sterkere, endrer selve kampen seg aldri mye mekanisk sett, og etter en stund har spillet vist det meste av sitt arsenal, noe som betyr at fremdriften mister sin appell.

Det mangler også til tider visuell oversikt. Når skjermen er fylt med fiender, prosjektiler, eksplosjoner, oppgraderinger og dine egne eskortefartøy, blir det vanskelig å skjelne hva som skjer. Intensiteten er på sin plass, men enkelte sekvenser blir mer kaotiske enn utfordrende, og til tider slet spillet med å holde tritt med alt som skjedde på skjermen. Jeg fant meg selv i å lure på om jeg hadde trykket på slow-motion-knappen, eller om det bare var forsinkelse.

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Samtidig fungerer « Hyperwired utrolig bra takket være kjernemekanikken. Kombinasjonen av å rydde banen for fiender, finne terminaler og velge hvordan du skal oppgradere skipet ditt, gir spillet sin egen identitet blant andre shoot ’em up-spill. Det oppfinner ikke sjangeren på nytt; i stedet setter « Hyperwired sitt eget, særegne preg på den.

Kaos kan slå til når du minst venter det i Hyperwired.

Hyperwired når aldri helt opp til sjangerens absolutte høyder, men står solid på egne ben. Den korte spilletiden hindrer at konseptet blir overbrukt, og selv om spillet ikke vil skrive om historiebøkene, vet det nøyaktig hva det vil være. Hyperwired trenger ikke mer enn en time på å minne oss om hvorfor denne sjangeren fremdeles er umulig å bli lei av.