HyperX Alloy Rise Tastatur

Mekanisk tastatur, membrantastatur eller "zero-lattice"-trenden? Sannheten er at valget av tastatur i dag er komplisert med tanke på mangfoldet som tilbys, men samtidig veldig personlig og bør derfor kun baseres på egne tester og erfaringer.

I min spesifikke historie, i tilfelle det er en referanse for deg eller hvis du har følt deg liknende, var det veldig vanskelig for meg å ta spranget til mekaniske taster. Ja, det skal øke effektiviteten, at følelsen er bedre og at du ender opp med å bli enda raskere, enten du spiller eller ... skriver, som tross alt er det jeg gjør det meste av dagen min. Mekaniske taster med for mye vandring forårsaket imidlertid dobbelttrykk og feil, så til slutt fungerte jeg alltid bedre med min gamle, billige HP-membran, ironisk nok, og ikke med den siste 200 euro-nyheten fra merker som SteelSeries eller Corsair.

De røde knappene er ikke inkludert.

Inntil jeg prøvde HyperXs Alloy. De siste to årene har det lille og veldig komfortable Alloy Origins 65 vært mitt arbeids- og spilltastatur, nettopp fordi jeg syntes bryterbevegelsen var mye mer behagelig og effektiv, og det oppdaget ikke så mange feil. Det er det viktigste, og grunnen til at man etter hvert blir knyttet til et bestemt merke. Men selv om formfaktoren er veldig effektiv for skriving og mye mer ergonomisk for håndleddene og skuldrene mine, endte jeg også opp med å savne det numeriske tastaturet for å fylle ut skjemaer og regne i full fart.

Så jeg måtte bare prøve et tastatur i full størrelse, og heldigvis har jeg de siste ukene gjort nettopp det med den nyeste modellen deres, det splitter nye HyperX Alloy Rise Keyboard i full størrelse - og for en fornøyelse det er!

Følelsen er ganske lik de tidligere modellene. Først la jeg merke til at mellomromstasten, som du vet griper på to punkter, lagde for mye støy (veldig høyt, også), og jeg trodde dette kom til å bli et av mine viktigste grep og noe som til og med hadde blitt verre. Men til min overraskelse ser det ut til å være et problem knyttet til at den er helt ny, rett ut av esken og ut av tøyposen, for i løpet av to dager var det ingen spor av den viktige distraksjonen hver gang jeg knuste den med høyre tommel.

Etter det var ytelsen perfekt og den var overlegen smidig. Når HP tar den tilbake, kjøper jeg den umiddelbart.

Jeg prøvde også å flikke på de delene som kan endres eller tilpasses. Tastene, med den medfølgende pinsetten, er enkle å ta av for rengjøring eller for å erstatte med tilpassede versjoner, som de røde tastene du ser på bildene, som jeg lånte fra min gode, gamle Origins 65.

Det er også mulig å løfte hele frontplaten ved å løfte fra det ene hjørnet. Første gang ble jeg redd fordi jeg gjorde det utilsiktet, men så forsto jeg formålet. HyperX tilbyr alternative fargede frontplater for å bytte enkelt med en gest, og det samme kan gjøres med volumknappen eller "metallic"-merket.

Alt annet har blitt bedre. Den sjenerøse flettede kabelen, den vippevennlige holdningen, de ekstra kontrollene, chassisets materiale ... og belysningen også, hvis det er det du bryr deg om. For å gå et skritt lenger enn alle de diskolignende RBG LED-lysalternativene vi er vant til på spilltastaturer, inkluderer Alloy Rise en sensor for omgivelseslys, som den du finner på telefonen, Switch eller den bærbare datamaskinen, slik at du automatisk kan endre intensiteten, for eksempel i mørke omgivelser. Det høres dumt ut, men det er også en god ting.

Alt i alt synes jeg det er vanskelig å finne en ulempe. Den eneste kommer på programvarenivå og kan derfor ikke klandres på selve det fysiske produktet. Til tross for at OMEN og HyperX har slått seg sammen i de bærbare datamaskinene de har lansert de siste månedene, insisterer dette tastaturet fortsatt på å bruke HyperXs applikasjon, i stedet for automatisk å integrere seg i OMEN Gaming Hub, noe som ville være logisk og forventet på dette tidspunktet. Igjen, noe mindre og til og med løsbart med en oppdatering.

Ellers er dette og vil forbli mitt hovedtastatur i årene som kommer. Solid, men smidig, tilpasningsdyktig og med den følelsen jeg ber om, uansett hvor mye av et spilltastatur det er. HyperX Alloy Rise handler om verdi og konkurrerer med de andre eksponentene i sitt sortiment med følelse og personlighet.