HyperX avslører masser av nye produkter på CES 2021

I dag ble CES-messen offisielt skutt i gang for 2+21, og selv om Covid-19 har gjort at det nok både er færre skikkelige avsløringer, og at de foregår digitalt, så betyr ikke det at du ikke bør følge med på dem.

Eksempelvis har HyperX nettopp avslørt et hav av nye produkter på årets show. Alt dette har planlagt lansering i 2021, og kan kjøpes på deres hjemmeside.

Det er blant annet et helt nytt Alloy Origins 60-tastatur, en ny ChargePlay Duo-lader til Xbox-kontrollere og masse, masse mer.

Du kan se et utvalg nedenfor, samt priser oppført i euro fra den tilhørende pressemeldingen.