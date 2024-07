HyperX Mini-serien introduserer mindre spillutstyr for barn

HQ

I takt med at spilling har gjennomsyret alle aldre - inkludert stilig periferiutstyr mer enn noen gang - har vi de siste årene sett produsenter lansere utstyr som passer for barn, noe som er bra for både dem og foreldrene deres. JBL lanserte for eksempel en Junior-serie med musikkhodetelefoner, og nå følger HyperX etter med et mer gaming-sentrert tilbud.

Vi fikk vite mer om HyperX Cloud Mini (som ser ut som vist på bildene nedenfor) på et nylig arrangement av OMEN i Madrid. De ble introdusert på CES, og var nå fullt tilgjengelige for oss å få hendene på dem, men ikke på våre større hoder. Og i tillegg til å være "mini" i størrelse og ergonomiske på en barnevennlig måte, kommer spillhodesettene med maskinvarebegrenset volumnivå, både for kablet og for Bluetooth-tilkobling (maks trådløs utgang er begrenset til 85 dB).

Ja, barna dine vil koble den til venstre til Nintendo Switch.

Apropos mini, men for voksne også, HyperX hadde også Clutch Tanto Mini-kontrolleren eller Pulsefire Haste 2 Mini, men søkelyset var på HyperX Pulsefire Haste 2 Core, en lett Bluetooth-mus som drives av et enkelt AAA-batteri og veier bare 70 gram.

Når det gjelder bærbare spill-PC-er, viste HP frem vår kjære OMEN Transcend 14 og den splitter nye AI-drevne OMEN 17, som du kan lese mer om andre steder på Gamereactor.