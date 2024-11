HyperX QuadCast 2

Etter altfor lang tid ser det endelig ut til at flere og flere produsenter begynner å innse at RGB alene ikke er nok til å lage en god mikrofon. Ja, det er kanskje litt overdrevet, men jeg er sjokkert over at det har tatt så lang tid å få de store produsentene til å gå over til 24-bits opptak. Heldigvis har den nyeste mikrofonen fra HyperX tre 14 mm electret-kondensatorkapselmoduler som standard, og som kondensatormikrofon fungerer den veldig bra.

HQ

Denne er kjent som QuadCast 2, og er også rettet mot streamere og gamere igjen, så du får fortsatt lysstyrken og en karakteristisk rød/sort fargekombinasjon. Hvis du, som meg, synes det er litt mye, finnes det også en mer nedtonet svart versjon. Det er fire opptaksmoduser å velge mellom, en hodetelefonkontakt, en dempefunksjon, og kanskje det beste av alt er at den leveres med et støtfeste, så det kan ikke bli mye mer plug 'n' play. Min eneste kritikk er at limet på emballasjen er litt for sterkt, slik at det sitter igjen papir-/limrester på mikrofonholderen når du pakker den ut. Det faktum at du kan styre mikrofonen helt og holdent via fysiske knapper, er noe av det viktigste i min bok, så det får ekstra poeng her.

En morsom detalj er at støtdemperen er avtakbar. Den kan enkelt skrus av og monteres på en mikrofonarm eller et ekte mikrofonstativ. Det følger til og med med en liten adapter hvis du har gått tom for USB-C-porter, og USB-kabelen er flettet og av mye bedre kvalitet enn jeg forventet. Når det gjelder oppsett, kjører den standard 24-bit rett ut av esken, og du trenger ikke å be Windows om å endre noe, til tross for at Windows har rykte på seg for å ha de verste standardinnstillingene man kan tenke seg.

Dette er en annonse:

RGB-lysets primære funksjon er, i ekte radiostil, å gi en tydelig visuell indikasjon på om det er slått på eller ikke, og det dempes av en trykkfølsom sensor på toppen. Det er også her du kan se hvilket opptaksmønster som er valgt, og dette byttes ved å holde volumknappen inne i fem sekunder og deretter slippe den i ytterligere fem sekunder. Det hadde vært fint om det fantes en manual tilgjengelig på nettet i stedet for at jeg måtte rive opp emballasjen for å innse at jeg allerede hadde tatt den ut, bare for å finne ut av alle disse nisjesystemene.

Apropos radio, så er dette en god indikator på lydkvaliteten: rund og fyldig uten skarpe S-, T- eller P-lyder. Lyden minner om radio fra de gode gamle dager, og det er kanskje første gang jeg har hørt noe som leverer ekte kvalitetsgjengivelse fra et dedikert spillprodukt. Jeg vil til og med gå så langt som å si at jeg faktisk sterkt vurderer å skaffe meg en til mitt eget private oppsett permanent - selv om prisen varierer fra £120 til £130 avhengig av forhandler. Hvis du kan leve med designet og lyseffektene, bør du skynde deg å kjøpe en før konkurrentene kommer deg i forkjøpet.