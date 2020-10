Gi spillerne det rette verktøyet, og underverker leveres. Denne påstanden er like sann som alltid, og seneste beviset på dette finner vi i forrige måneds Tony Hawk-comeback. YouTuberen Scramblez har gjenskapt Super Smash Bros. sin versjon av Hyrule Temple i PC-versjonen av Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2. Sjekk den ut via linken ovenfor, det er faktisk et ganske imponerende verk og det ser faktisk gøy ut å spille på banen også.