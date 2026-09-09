Hyrule Warriors: Age of Calamity får en « Nintendo Switch 2: Definitive Edition» i februar

Under Nintendo Direct ble det bekreftet at enda et Hyrule Warriors-spill snart får en egen Nintendo Switch 2-utgave. I tillegg til den eksklusive tittelen Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, skal Switch 1-originalen av Hyrule Warriors: Age of Calamity snart få en egen Definitive Edition for Switch 2, som kommer tidlig i 2027.

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Når det gjelder hvordan denne forbedrede versjonen av spillet vil måle seg mot grunnversjonen, får vi vite at den vil tilby spillopplevelse med 60 fps, inkludere alt DLC-innholdet, tilby en vanskeligere vanskelighetsgrad, og at du, hvis du eier originalversjonen til Switch 1, vil kunne kjøpe denne Definitive Edition til en rabattert pris.

Når det gjelder den faste lanseringsdatoen, har vi fått vite at «Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition» vil debutere på Switch 2 den 25. februar.

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