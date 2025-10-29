Hyrule Warriors: Age of Imprisonment er omtrent like stort som begge forgjengerne til sammen

HQ

Det er nå bare en uke igjen til premieren på Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, eksklusivt for Switch 2. Siden det faktisk er eksklusivt, har utvikleren AAA Games Studio (et team hos Koei Tecmo) kunnet gi alt - og dette gjenspeiles som forventet i filstørrelsen.

Twisted Voxel har lagt merke til at spillets størrelse nå er oppført på Nintendos eShop, og takket være dette vet vi at det veier inn på hele 42,7 gigabyte. Det er omtrent dobbelt så mye som begge forgjengerne, Hyrule Warriors: Definitive Edition og Hyrule Warriors: Age of Calamity, til sammen...

Hvis du kjøper spillet fysisk, vil det være lagret på kassetten (Nintendo selv ser ut til å ha valgt bort såkalte Game Key Cards), men hvis du skal laste det ned, kan det være en god idé å sjekke om du trenger å rydde litt plass.