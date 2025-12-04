Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - essensiell guide til tips, våpen og karakterer

HQ

Vi gjorde noe lignende for noen år siden med Hyrule Warriors: Age of Calamity-guiden, og vi måtte rett og slett gjøre det samme for det nye og kanskje beste Zelda musou så langt. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment er nå tilgjengelig på Nintendo Switch 2, og du kan allerede lese vår Gamereactor-anmeldelse for å se hva som er forbedret. Men med disse forbedringene kommer også nye systemer som gjør kampene dypere og mer komplekse, og det kan være mye å ta inn over seg på en gang.

I denne essentielle Hyrule Warriors: Age of Imprisonment guiden samler vi en rekke tips og triks for å hjelpe deg med å bli en best mulig strateg og kriger mot Ganondorfs hærer av monstre, Shadows og konstruksjoner. Vi går også gjennom hvordan du låser opp alle spillbare figurer og de mest spesielle våpnene. Vi vil oppdatere denne guiden over flere dager for å gjenspeile tilføyelser etter spillet og nytt innhold, så ikke glem å sjekke tilbake. Og som alltid, hvis du har et spesifikt spørsmål, kan du legge det igjen i kommentarfeltet, så svarer vi så snart vi kan. Da setter vi i gang!

The Legend of Zelda Musou.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Tips og triks

Karakterer

I Hyrule Warriors: Age of Imprisonment kan du i utgangspunktet låse opp totalt 19 spillbare figurer. Disse får du, i rekkefølge etter utseende :

Våpen

Slik stopper du farlige angrep med unike handlinger

Når en elitefiende lader opp sitt neste trekk med en rød aura, må du passe deg: det er et farlig angrep. Det er stort sett nytteløst å angripe den med normale handlinger; i stedet bør du bruke en av figurens unike handlinger for å motvirke det. Du kan også redde deg selv ved å bruke en Special Attack, men det er et mer defensivt og mindre effektivt alternativ.

Systemet fungerer som en stein-saks-papir-trekant der hver av de unike handlingene dine (R+Y/X/B/A) "slår" en bestemt type farlig angrep. Til å begynne med vil du for det meste se angrep av ladningstypen og hopp/luft-typen, men senere vil du også støte på farlige angrep av skjold- og prosjektiltypen.

For å gjøre ting mer intuitivt anbefaler vi at du alltid tilordner samme type motangrep til de samme knappene, slik at du ikke trenger å tenke i det øyeblikket du ser en fiende som lyser rødt. For eksempel kontrer vi alltid ladninger med Y, skjold med B og sprang/luftangrep med X, og så tilordner vi andre handlinger eller Zonai -enheter til R+A og ZR, avhengig av fiendetypen i den aktuelle kampen.

Husk at den unike handlingen din har en nedkjølingsperiode, og at Zonai -enheter også trenger batteriene sine for å lade seg opp.

Til slutt, hvis du er tom for batteri eller de unike handlingene dine er på nedkjøling og du har en alliert i nærheten som kan handle, kan du alltid trykke opp på D-padden for å "bytte": partneren din vil ta over og automatisk utføre den tilsvarende unike handlingen for å avverge det farlige angrepet.

Spar Sync Strikes til det perfekte øyeblikket

I begynnelsen vil du sannsynligvis ha lyst til å trykke på L så snart måleren til to allierte i nærheten fylles opp (spesielt tidlig i spillet, bare for å se Power Rangers-aktige mellomsekvenser), men når du har spilt kampanjen i noen timer, bør du begynne å lagre disse Sync Strikes- de forsvinner ikke.

Ikke kast dem bort på en liten flokk med fôrfiender med mindre du har det travelt, og vær oppmerksom på hva partneren din bringer til bordet, for eksempel defensive verktøy, magisk støtte (Sonnia, så lenge hun kan, gjør at dine unike handlinger lades raskere), eller, viktigst av alt, elementære effekter.

Om forespørsler, tjenester og sidekamper (utfordringer)

Hvis du er en fullføringsekspert som oss, vil du ikke ønske å se oransje ikoner på kartet, og du vil føle trang til å "rydde dem opp" før du går videre til neste hovedoppdrag.

Det er selvfølgelig opp til deg, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette på normal vanskelighetsgrad, vil du være mer enn overforberedt på hovedkampene. Med sideinnhold har du levlet opp flere figurer, du har rikelig med Zonaite stål og rupees til å oppgradere våpnene dine og gi dem spesialeffekter via segl, og du låser også opp nye angrep, kombinasjoner og hjertebeholdere ved å gi fra deg materialer. Det er fint å være litt overmektig, men det kan også gjøre spillet mindre utfordrende og dermed litt mindre spennende.

Slik låser du opp Zelda

Ikke vær redd, du trenger ikke å gjøre noe spesielt, for som det stadig oftere er tilfelle, er Zelda ikke bare spillbar, men faktisk hovedpersonen i dette eventyret. Så snart hun har reist 10 000 år tilbake i tid og fremdeles er omtåket og forvirret, blir hun tatt hånd om av kongefamilien på Hyrule, og spillet gir deg kontrollen fra det aller første veiledningsoppdraget. For en gangs skyld er det et spill som ikke har navnet hennes i tittelen, men likevel er hun hovedpersonen.

Slik låser du opp Rauru

Den første kongen av Hyrule og "en av de få overlevende Zonai som steg ned fra himmelen" slutter seg til din spillbare liste med glede så snart du har fullført et bestemt tidlig treningsoppdrag, som tilfeldigvis er den andre kampen i hovedhistorien. Zelda versus Rauru? Vi hadde ikke sett en slik hype siden Neo versus Morpheus...

Hvordan låse opp Mineru

Kongens søster, en lærd kvinne som er nysgjerrig på både teknologi og magi (og derfor noe av en åndsfrende for Zelda), og ekspert på konstruksjoner og Zonai -innretninger, slutter seg til gruppen i løpet av en hovedhistoriekamp som er den tredje i Chapter 1 (Where Ancient Wisdom Sleeps), og den første som finner sted i Depths of Hyrule, der du møter intet mindre enn en Captain Construct, en Frox, og en Flux Construct.

Slik låser du opp Calamo og Mysterious Construct

Den vandrende Korok og den kule robotkrigeren som ligner mye på Link (og ikke bare fordi han er stum) starter sine eventyr parallelt med de andre heltene når det er på tide å slå tilbake en Gerudo og Molduga offensiv planlagt av Ganondorf i et visst storstilt ørkenslag.

De blir imidlertid ikke med i den spillbare oppstillingen din før etter en tidlig flyvende etappe på bakken (som minner veldig om Star Fox/Lylat Wars), og når du har fullført det følgende oppdraget til fots, en stormfokusert kamp som er den femte og siste kampen i Chapter 2.

Vi er i krig med Ganondorf. Kartet er dekket av blodrødt, blodmånen står høyt på himmelen, og den eneste mannlige Gerudo har brukt Sonnias hemmelige stein til å forvandle seg til Demon King, etter de tragiske hendelsene i et bestemt historieoppdrag du allerede så i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Det er her Hyrule Warriors: Age of Imprisonment virkelig begynner, for nå kryr det av monstre overalt...

Slik låser du opp Typhan

Ethvert godt angrep starter med et godt forsvar, og i dette tilfellet er skjoldet nøkkelen til denne ganske uvanlige allierte: "en kampsterk hylianer" og "livvakt for kongefamilien i Hyrule". For å låse opp Typhan, må du bare fullføre den stormfulle kampen i hovedhistorien på slutten av Chapter 2.

Slik låser du opp Høyvaktens sverd

Hvis det ikke var nok med tre nye allierte på slutten av Chapter 2, og du er en innbitt Zelda -fan, kan du gjøre deg klar for ytterligere to små gaver. Den første, som du også får for å klare den samme avsluttende Chapter 2 -kampen, er High Guard's Sword, et spesielt bonusvåpen som dukker opp i beholdningen din hvis du har lagringsdata fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom på samme profil. Det "brukes utelukkende av de kongelige vaktene som står nærmest kongen av Hyrule". Med andre ord, det perfekte våpenet for Typhan.

Slik låser du opp Høyvaktens Claymore

Nøyaktig det samme som ovenfor, men denne gangen trenger du lagringsdata fra Hyrule Warriors: Age of Calamity på konsollen din.

ADVARSEL: Dette fungerer bare, og spillet låser bare opp disse våpnene som "tilleggsbonuser", hvis lagringsdataene dine fra de andre spillene er lagret under samme brukerkonto. Det vil ikke fungere hvis dataene tilhører en annen profil på samme konsoll.

Slik låser du opp Quino

"Hver gang denne soldaten føler seg trengt opp i et hjørne under kampene for å redde Hyrule, kommer minnene om den dagen Calamo og den mystiske konstruksjonen reddet ham etter at han kom bort fra de hylianske troppene, tilbake til ham."

Utover denne oppdragsteksten som beskriver et nivå 19 Scouting Challenge, er det i hovedsak det du må gjøre for å låse opp Quino på Chapter 3: fullfør det bestemte Scouting Challenge som vises med et silhuettaktig figurikon og et "figur+"-symbol.

Ikke undervurder denne unge elitesoldaten med sitt storsverd og Mii-lignende ansikt. Hvis du investerer i nivåene og utstyret hans, vil han raskt bli en av favorittene dine.

Slik låser du opp Qia

Den nye Zora -dronningen, en treforkmester, slutter seg til gruppen når du redder henne sammen med King Rauru og kompani i Lanayru -våtmarkene, rett etter at faren hennes har falt i kamp. Beseire erkedjevelen Grimtorok for første gang i et bestemt hovedoppdrag med sumptema, så blir hun din.

Slik låser du opp Lago

På samme måte som Quino, vil en Scouting Challenge på nivå 22 i Lanayru -regionen belønne deg med Lago, når Qia og området hennes er låst opp. Denne gangen er det et Zora rop om hjelp fra en veteran som har sverget på aldri å gripe til våpen igjen. Uhyggelige siste ord. Se opp for Lynel.

Slik låser du opp Raphica

Ikke forveksle med Barças Raphinha, denne kjepphøye, sidefrynsede fuglen er spillets Rito patriark. Han kan utnytte vindens kraft, er en god skytter med buen (selvfølgelig) og kan generere virvelvinder som er perfekte for å kople sammen elementære effekter. Han blir med på laget etter å ha fullført en viss kamp på snøen, sammen med Calamo og Mysterious Construct.

Hvordan låse opp Vence

Nok en fjærkledd kriger, denne gangen med et... fjærblad. Han kjemper vinge mot vinge med Raphica.

Hvordan låse opp Agraston

Goron -lederen i dette eventyret blir spillbar når du har løst en stor krise på Death Mountain, fordi det tydeligvis ikke var nok å beseire en titan i et separat oppdrag i Star Fox-stil. Denne fyren kan knuse steinvegger med bare hendene og bruke ildelementet, så han vil bli ekstremt nyttig senere. Når det er sagt, er han også en av de minst spennende figurene å kontrollere.

Slik låser du opp Pinnec

Du har hatt Rito med sverd og buer, så nå trenger du en lanser, og han heter Pinnec. For å rekruttere ham må du fullføre et nytt Scouting Challenge, denne gangen nivå 28, som du finner i Tabantha, som fokuserer på en "ukjent lanser". Hans langdistanseangrep er brutalt.

Slik låser du opp Ardi

Denne Gerudo -krigeren var lovende allerede fra starten av, og nå er hun klar til å bli deres nye leder. For å få glede av tordenkreftene hennes og de kraftige skjoldparadene må du fullføre et hovedoppdrag som foregår i den vanhelligede ørkenen. Etter den kampen får du se henne stige opp som den nye Gerudo -matriarken etter at forræderen Shiok er tatt hånd om. Ardi er uten tvil en av de morsomste figurene å spille.

Slik reiser du raskt til leirene

Hvis du vil reise raskt tilbake til leirene for å gjenopprette helse eller bare for å teleportere deg nærmere neste mål, kan du bruke Zonai Hot-Air Balloons. Bare tilordne en til en handling, velg en utpost på kartet, og så er det bare å fly.

Dette alternativet låses opp nøyaktig rundt det tidspunktet du begynner å kontrollere Ardi, under hovedoppdraget i ørkenen som vi nevnte ovenfor.

Slik låser du opp Knight Construct

Mysterious Construct begynner å bli mye mindre mystisk når den siste store rasen slutter seg til de gode. I bunn og grunn blir figuren omdøpt etter at Ardi og hennes folk blir allierte. Ikke les videre hvis du ikke har klart det viktige ørkenoppdraget ennå.

Det er da Rauru og Mineru tar imot dens hjelp, og da Zelda oppdager hvorfor dens hensikter er hevet over enhver tvil: Konstruksjonen våknet og ble levende med Calamos hjelp, takket være en skår av mestersverdets klinge. Ikke noe mindre. Kongen slår den deretter formelt til ridder, og den blir til Knight Construct, lysets bærer.

Slik fjerner du segl fra våpen

Hvis du ikke har kombinert segl på riktig måte (husk at stabling av identiske segl mangedobler effekten), eller hvis du ønsker å gjenbruke segl du allerede har smidd på andre våpen, kan du også fjerne segl du ikke lenger vil ha. Ikke forveksle dette med å demontere våpen.

Denne funksjonen låses opp ved å fullføre en forespørsel om å gi våpen et nytt liv, som blir tilgjengelig når både Ardi og Mysterious Construct har sluttet seg til dine rekker, et sted mellom det første og det andre slaget på Chapter 4.

Slik finner du ut hvor mange skjulte skattekister som finnes i et oppdrag

Denne veldig praktiske indikatoren låses opp mellom første og andre slag på Chapter 4 som en belønning for en forespørsel om skattejakt, så lenge du overleverer de nødvendige materialene.

Hvis du forresten er ute etter å vise plasseringen av skjulte skattekister på minimapet direkte, kan du kjøpe denne ekstrafunksjonen med fordelskuponger på belønningsmarkedet på anlegget.

Slik låser du opp Cadlan

Enda en Zora, denne er en lanser som bruker ladede kniver du kan sikte og kaste ved å trykke på X. Fullfør nivå-33 Scouting Challenge på Lanayru som handler om å forsvare "Hennes høyhet", så blir han med deg. "For dronning Qia!"

Tredje gang er lykkens gang, for på dette punktet i spillet kan du låse opp tre figurer på én gang.

Slik låser du opp Sholani

Den andre av de tre karakterene på anbefalt nivå 33 er Sholani, matriarkens lojale ledsager, som også bestemmer seg for å ta kampen i egne hender. Hennes Scouting Challenge handler om "prinsipper det er verdt å kjempe for". Sholanis nøkkelmekanikk er bokstavelig talt at hun gjør mye mer skade hvis du fortsetter å trykke på X etter de sterke angrepene hennes med riktig timing og tempo, nesten som i et rytmespill, og trykker på knappen etter hvert som sirklene fylles opp.

Hvordan låse opp Ronza

Hvem trenger Gorons når du har en vandrende tank som Ronza? Denne brutale storsverd-svingeren Gerudo får du ved å fullføre det tredje av nivå-33 Scouting Challenges, med fokus på en umettelig tørst etter makt. Og fordi hun er et råskinn på Goron-nivå blant Gerudo, foregår oppdraget hennes i Eldins vulkanske region. Ronza leder sin egen fraksjon i stammen og kan piske opp sandstormer. Det er ikke så farlig.

Slik avslører du antallet skjulte koroker

Dette er sannsynligvis en av de mest ettertraktede indikatorene for fullførere, fordi noen Koroks er djevelsk godt skjult. For å se hvor mange det er i hver kamp (kun hovedkamper), må du fullføre "Dance in the Rain"-oppfordringen fra Calamos dagbok på Chapter 4. Den dukker opp kort tid etter at du har startet kapittelet i Faron -regionen, etter at du har låst opp de hemmelige steinkreftene for hver stammeleder i en avgjørende kamp i hovedhistorien.

Og igjen, hvis du vil vise den nøyaktige plasseringen av Koroks på minimapet, kan du kjøpe det på anleggets belønningsmarked ved å bruke fordelskuponger.

Slik låser du opp Braton

Denne Goron "pyrittkjenneren" er morsommere enn sjefen Agraston og mye mer sympatisk også. Du låser ham opp ved å fullføre nivå 36 Scouting Challenge i Chapter 4, som handler om en Goron med svært raffinert smak, og som sender deg ut for å redde denne villfarne unggutten dypt inne i Gerudo Desert.

Slik låser du opp Pastos

Den siste Goron var opprinnelig imot en allianse med Hyrule, men svinger storsverdet sitt som om det var et leketøy. Du låser ham opp ved å fullføre et nivå-38 Scouting Challenge om en ensom ulv, som dukker opp etter at du har beseiret lavaerkedjevelen Grimgohma med kong Raurus smarte overraskelsesstrategi i et hovedoppdrag som fokuserer på et stort motangrep.



Gratulerer så mye! Ved å legge til Pastos i spillelisten din har du nettopp låst opp alle de 19 spillbare figurene i Hyrule Warriors: Age of Imprisonment som følger med grunnspillet Nintendo Switch 2. Kommer det flere via DLC? Det ville ikke være første gang et Nintendo-preget Warriors -spill får nedlastbart innhold, så ikke mist håpet.



Slik hever du et våpens nivåtak

Hvis du har lagt merke til det, kan hvert våpen til slutt inneholde seks bonuser og segl. Som de tomme sporene antyder, kan våpen gå utover sitt opprinnelige nivåtak. For at et våpen skal kunne fortsette å stige over nivå 10, må du først smelte Zonaite stål i det i smiingskonstruksjonen til det når det første taket. Så snart du gjør det med et hvilket som helst våpen for en hvilken som helst figur, dukker det opp et nytt alternativ som heter "Level Cap" i konstruksjonens anleggsmeny, rett mellom "Improve Weapons" og"Remove Seals". Hvis du overleverer en viss (stor) mengde ressurser, øker du maksimumsnivået derfra og kan fortsette å stable segl og Sync Seals.

For en forskjell sammenlignet med våpnene i Breath of the Wild og Tears of the Kingdom. Disse går aldri i stykker!

Slik låser du opp elitestyrkens sverd

Mens High Guard ' s Sword og High Guard's Claymore ser fantastiske ut og helt klart er designet for hardcore Zelda -fans, er Elite Guard's Sword enda kulere og uten tvil et av de beste våpnene i Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, ettersom det kommer med 22 basisangrep, klare til å oppgraderes og levles ytterligere.

"Et sverd som brukes av de fineste kongelige vaktene i Hyrule. Dette skarpe, skinnende bladet fungerer som en veiviser for dem som følger den kongelige familiens vei."

Hvis du vil ha det, får du det som belønning for å ha fullført en episk kamp mot slutten av spillet for å gjenerobre slottet, et av de siste oppdragene i hovedhistorien, som ender med at du står ansikt til ansikt med Ganondorf ved portene til hans inntatte høyborg.

Etter spillet: Hva du låser opp etter å ha fullført Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Se opp, spoilere er på vei.

Et godt spørsmål. Et spill med så mye innhold, aktiviteter og sideoppdrag kommer naturligvis ikke til å tørke ut i det øyeblikket rulleteksten er over. Når du har klart det siste avgjørende slaget (anbefalt nivå 56) i Chapter 5 og det oppfølgende sammenstøtet (anbefalt nivå 57) i Chapter 6 og dermed samtidig beseiret Ganondorf the Demon King i Depths og the Forbidden Construct på overflaten av Hyrule, og når du endelig har sett Calamo spire ut i Great Deku Tree og Zelda sveve gjennom himmelen etter drakonifiseringen, først da dukker det opp to ekstrafunksjoner på toppen av alle forespørsler og utfordringer du fortsatt hadde i vente: farlige fiender og Lenalias skisser.

Farlige fiender er tre ultratøffe kamper, alle anbefalt for nivå 70 :



En ny trussel i det sentrale Hyrule: "En skygge som er en illevarslende tilstedeværelse du ikke har sett før".

En ny trussel på himmeløyene: "En unik konstruksjon".

En ny trussel i Eldin: "Et svært uvanlig eksemplar av en Bokoblin".



"Farlige fiender vil nå dukke opp på slagmarken. De er usedvanlig sterke og utgjør en enda større trussel mot områdene der de dukker opp. Beseire dem for å få mange belønninger."

For at Lenalia skal kunne fullføre det historiske veggmaleriet sitt, dukker det opp ti spesielle forespørsler merket med en stjerne, som oppfylles ved å levere inn Lenalias skisser. Og hvordan får du tak i disse skissene? Ved å fullføre de nye forespørslene knyttet til hver region :



En fremtidsrettet forespørsel (Lenalias dedikerte veggmaleriarbeid).

En skisseforespørsel i Hebra.

En skisseforespørsel i Eldin.

En skisseforespørsel i Gerudo-regionen.

En skisseforespørsel i Necluda.

En skisseforespørsel i Lanayru.

En skisseforespørsel i Hyrule sentrum.

En skisseforespørsel i Akkala.

En skisseforespørsel i Faron.

En skisseforespørsel på himmeløyene.

En skisseforespørsel i dypet.



Parallelt låses Lenalias favorittnotatbok opp, med følgende karakterfokuserte forespørsler :



En personlig tjeneste for Zelda.

En personlig tjeneste for Rauru.

En personlig tjeneste for Mineru.

"Og hva med mine problemer?" (Calamo).

En personlig tjeneste for Agraston.

En personlig tjeneste for Qia.

En personlig tjeneste for Raphica.

En personlig tjeneste for Ardi.

En personlig tjeneste for Typhan.

En personlig tjeneste for Quino.

En personlig tjeneste for Pastos.

En personlig tjeneste for Braton.

En personlig tjeneste for Cadlan.

En personlig tjeneste for Lago.

En personlig tjeneste for Vence.

En personlig tjeneste for Pinnec.

En personlig tjeneste for Sholani.

En personlig tjeneste for Ronza.



Den første gruppen handler om å avsløre statusen "fullt oppdaget område" i hver region, mens den andre gruppen handler om å fullføre "alle tjenester" knyttet til hver spillbare karakter (med unntak av Knight Construct, stakkars, som ikke kan snakke). Du skjønner hvor dette bærer hen, ikke sant? I bunn og grunn ber Lenalia deg om å fullføre spillet til 100 %. I tillegg til noen veldig kule våpen, låser denne prosessen også opp spesielle samtaler med hver karakter som en ekstra.

"Lenalia jobber med skisser for å fullføre veggmaleriene sine. Hvis du fullfører forespørsler og samler skisser fra hver region, kan det skje noe spesielt ..."

Som om ikke det var nok, vil Taftons monstermarked også dukke opp i depotene, og gi deg tilgang til alle spesialgjenstandene hans i bytte mot Poes. Se etter et lilla potion-ikon på kartet for å finne Tafton.

Til slutt får du også følgende :

Slik viser du skjulte Koroks på minimapet

For det er ikke det samme å avsløre antall skjulte Koroks i et oppdrag som å vite nøyaktig hvor de gjemmer seg, ikke sant? Dette er naturligvis en del av etterspillet, og du aktiverer det ved å fullføre "Hemmelig forskning"-forespørselen i Calamos dagbok. En siste tjeneste fra den lille kompisen din før han slår rot for godt.

Om oppdatering 1.0.2 og det nye innholdet

I slutten av november fikk Hyrule Warriors: Age of Imprisonment en gratis oppdatering som gir deg nye utfordringer og et høyverdig metall for å forbedre våpnene dine ytterligere. Her er det du trenger å vite :