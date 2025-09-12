Hyrule Warriors: Age of Imprisonment setter utgivelsesdato på Nintendo Switch 2 i år

HQ

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment endelig har en fast utgivelsesdato. Actionspillet fra Koei Tecmo ble kunngjort i Nintendo Direct i september, og lanseres 6. november 2026, eksklusivt på Nintendo Switch 2.

En ny trailer ble vist, som viser nye karakterer som Korog, og våpen inspirert av artefaktene fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. I likhet med Age of Calamity vil spillet være en slags prequel til Tears of the Kingdom, ettersom det foregår i fortiden, der prinsesse Zelda blir sendt. Det betyr at Link ikke vil dukke opp... så vidt vi vet, i hvert fall. Forvent massevis av fanservice og non-stop action, jevnere enn noensinne takket være Switch 2-kraften.

En ny funksjon er flerspiller på delt skjerm, og med Game Share kan du spille online med brukere på Nintendo Switch. Er du spent på Hyrule Warriors: Age of Imprisonment?