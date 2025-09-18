Hyrule Warriors: Age of Imprisonment vist i ny trailer

HQ

Det var så sent som under forrige ukes Nintendo Direct at Nintendo viste frem sin kommende tittel Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, og bekreftet at det vil bli utgitt til Switch 2 den 6. november. De er allerede klare til å avsløre mer om eventyret og har derfor sluppet en ny trailer.

Videoen inneholder mange klipp fra slagmarkene, og på slutten avsløres det at alle som har en lagringsfil fra Hyrule Warriors: Age of Calamity på sin Switch 2 (du må ha overført lagringsfilen) vil bli belønnet med High Guard's Claymore, og hvis du har en lagringsfil på konsollen din fra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, kan du se frem til High Guard's Sword. I tillegg blinker en Amiibo-logo forbi, noe som antyder støtte for disse figurene.

Sjekk ut traileren nedenfor.