Hytale etterspørselen etter forhåndskjøp har vært så stor at de neste to årene med utvikling er finansiert

HQ

Det er ikke så ofte spill som har opplevd den typen utviklingshindringer og tilbakeslag som Hytale har gått gjennom, faktisk kommer frem og havner i hendene på fansen. Men all ære til teamet på Hypixel, selv etter å ha mistet Riot Games' publiseringsstøtte, ga de ikke opp prosjektet, og nå er det i ferd med å bli realisert.

Den etterlengtede Early Access-versjonen av Minecraft -utfordreren lanseres i dag, og etter at fansen har kunnet vise sin støtte siden begynnelsen av desember ved å forhåndskjøpe spillet, har Hypixel -grunnlegger Simon Collins-Laflamme nå tatt til sosiale medier for å avsløre at interessen har vært så stor i løpet av denne perioden at spillet nå har sikret finansiering for de neste to årene.

"Jeg er glad for å kunngjøre at vi offisielt har sikret de neste to årene av utviklingskostnadene gjennom forhåndskjøp. Kombinert med mitt personlige engasjement på ti år, ser vi veldig sterke ut for fremtiden".

Det store spørsmålet nå er om Hypixel vil være i stand til å beholde og fortsette å engasjere sitt publikum for å sikre at interessen og støtten fortsetter å strømme inn i de neste drøye to årene av produksjonen. Det vi vet er at Hypixel ikke er et lite studio i det hele tatt, ettersom Collins-Laflamme også bemerker at utviklingsteamet for tiden spenner over 50+ individer.

Kommer du til å sjekke ut Hytale senere i dag?