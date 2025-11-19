Hytale gjenopplives: Riot gir sandkassespillet tilbake til skaperen

HQ

Selv om det kanskje har blitt avvist som en Minecraft-klone av noen, var mange spillere begeistret for Hypixel Studios' Hytale da det først ble avslørt i 2015. Etter den avsløringen ble Riot Games involvert i prosjektet, og vi hørte ikke noe på en stund.

Tidligere i år ble det avslørt at Hytale ble kansellert, og det så ut til at vi aldri ville få det. Men vi skal virkelig aldri si aldri i denne bransjen, ettersom spillet siden har blitt returnert til hendene på Hypixel-grunnlegger Simon Collins-Laflamme.

"Vi er glade for å kunngjøre at vi har kjøpt Hytale fra Riot Games. Selv om det ikke var fornuftig for dem å fortsette å utvikle det i sin eksisterende form, ønsket de til slutt det som er best for spillerne, og det er at vi til slutt skal spille en revidert versjon av spillet. Vi er takknemlige overfor Riot Games for å gjøre dette mulig, " lyder en uttalelse fra Collins-Laflamme. Han sier at Hypixel allerede har ansatt over 30 utviklere for å bringe Hytale tilbake til livet.

Vi ser allerede fruktene av deres arbeid, ettersom Hytale har avduket en 16-minutters spilltrailer som viser ny gameplay fra det siste kapittelet i spillets gjenopplivning. Spilltraileren har fått hundretusener av visninger i løpet av timene siden den hadde premiere på YouTube, og viser hvor stor interesse folk har nå som Hytale ser ut til å være tilbake.