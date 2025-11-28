Hytale lanseres i tidlig tilgang i januar 2026

HQ

Det så ut som om det var godt og virkelig over for Hypixels Hytale. Minecraft -konkurrenten som hadde vært i arbeid i lang tid, ble effektivt hermetisert da Riot Games bestemte seg for å trekke sin publiseringsstøtte til prosjektet, en beslutning som så ut til å være den siste spikeren i kisten for spillet. Men så endret ting seg overraskende, og prosjektet ble gjenopplivet da rettighetene ble gitt tilbake til skaperen. Nå har vi nok en stor og lovende oppdatering å rapportere om.

I et blogginnlegg har det blitt avslørt at Hytale vil lanseres i Early Access så snart som 13. januar 2026. To uker etter at spillet ble gjenervervet av grunnleggerne, vet vi nå når vi kan dykke inn i prosjektet.

Det vil ikke være den prangende nye versjonen som var i arbeid, ettersom utviklerne heller skifter tilbake til en eldre versjon fra rundt fire år siden, noe som tilsynelatende vil se at den ofrer målene på tvers av plattformer.

"Vi gikk bort fra den nyere motoren, som var ment å være en fullstendig omskriving på tvers av plattformer, og vi er nå fokusert på å gjenopplive den originale versjonen. Dette krevde at vi måtte plukke ut, velge og slå sammen mer enn 300 GitHub-grener til én enkelt arbeidsgren. Det var en betydelig teknisk innsats, men vi er nå trygge nok til å lansere tidlig tilgang."

Hypixel uttrykker at noen deler av dette spillet, på grunn av denne avgjørelsen, vil føles gammelt og utdatert, og at modding- og kreative verktøy ikke på langt nær vil være der de ønsker at de skal være på lang sikt, men de skal fortsatt fungere for moro fra dag én.

Utover dette bekreftes det at spillet vil åpne for forhåndskjøp 13. desember, men utviklerne er ikke så opptatt av om du får tak i en kopi på dette tidspunktet eller ikke, ettersom de forklarer følgende.

"Hvis du ikke føler deg komfortabel med å forhåndsbestille, vær så snill å ikke gjøre det. Dette er ekte tidlig tilgang, noe som betyr at det fortsatt er veldig uferdig og vil være buggy en stund, men du har min og teamets forpliktelse til å gjøre Hytale til det spillet vi alltid har ønsket at det skal være."

Vi har fått beskjed om at vi kan forvente enda flere oppdateringer om prosjektet snart, så følg med.