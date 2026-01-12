Hyundai avslører omfattende plan for robotteknologi

HQ

Hyundai ligger langt foran de fleste andre i sine forsøk på å erstatte farlig og fysisk krevende arbeid for mennesker med roboter, ifølge en pressemelding.

Målet med dette initiativet er å ha forenklede, AI-drevne fabrikker med kontinuerlig oppdaterte systemer og roboter takket være maskinlæring i stor skala. Dette inkluderer samarbeid med mennesker i et "effektivt menneske-robot-samarbeid". AI-plattformen leveres av Nvidia.

Systemet er basert på Boston Dynamics og deres nylig avslørte Atlas-modell, sammen med en omfattende plan om å masseprodusere og i 2028 produsere 30 000 enheter per år.

Atlas er laget for fabrikkgulvet, der fullt roterende ledd muliggjør bevegelser som ikke er mulig for mennesker, fordi AI tilpasser seg nye roller, samtidig som den er kompakt nok til å passe inn i rom som er designet for mennesker. Samtidig kan den utføre ekstremt repetitivt arbeid og matche mennesker med løftekraft på opptil 50 kg med høy presisjon.

Atlas er ment å operere autonomt, og har til og med "hender" med taktil sansing og skalert til menneskestørrelse, og med 56 frihetsgrader er den en av de mest smidige robotene som er produsert. Den kan derfor også utføre vedlikeholdsarbeid i tillegg til montering og flytting av deler. Atlas-modellen skal kunne "læres opp" på mindre enn én dag, og den er "selvforsynt", noe som betyr at den vet når den skal forlate arbeidet og lade opp batteriene.

Den kan vaskes, og den kan operere mellom 20-40 grader Celsius.

"På lang sikt vil AI Robotics på en naturlig måte integreres i hverdagen, skape nye verdier og berike menneskers opplevelser. Denne tilnærmingen legger grunnlaget for storskala kommersialisering av roboter og skaper en fremtid der mennesker og roboter sameksisterer og samarbeider sømløst", forklarer Hyundai.

