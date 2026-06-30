Hyundai kan bli den neste bilprodusenten som faser ut drivlinjer basert utelukkende på forbrenningsmotorer
De ser kanskje på det som en overgang til en fremtid med utelukkende elbiler.
Assassin's Creed Black Flag Resynced (PS5)
For en tid siden bestemte Toyota seg for å slutte å selge drivlinjer basert utelukkende på forbrenningsmotor i sine hovedmodeller, og gikk i stedet delvis over til å kun tilby hybridløsninger, dersom kjøperen ikke var interessert i en elbil.
Det ser ut til at denne strategien har vært så vellykket at Hyundai vurderer å følge etter. I et intervju med CarExpert (via Motor1) sa Gavin Donaldson, administrerende direktør for Hyundai Australia, at det blir «uunngåelig» at selskapet vil fase ut konvensjonelle drivlinjer med forbrenningsmotor til fordel for hybrider i store deler av modellutvalget. Han pekte på Toyotas suksess med modeller som Camry og RAV4, som nå utelukkende selges med hybriddrift.
«Vil vi vurdere å gjøre våre vanlige biler mer hybridbaserte? Jeg tror det er uunngåelig. Jeg tror overgangen fra forbrenningsmotorer til hybrid- og EV-er [elbiler] er uunngåelig.»
I motsetning til Toyota har Hyundai hittil tilbudt kjøperne et bredere utvalg av drivlinjer, inkludert bensin-, hybrid-, plug-in-hybrid-, hydrogen- og helelektriske modeller. Selskapet sier imidlertid at større biler som Santa Fe, Sonata og Palisade på sikt kan bli utelukkende hybridmodeller, mens mindre og rimeligere modeller kan fortsette å tilbys med tradisjonelle forbrenningsmotorer.
Dette skjer samtidig som hybridteknologien blir tatt i bruk i mye større grad, selv i markeder der elbiler har hatt vanskelig for å slå gjennom.
Hyundai gir imidlertid ikke opp elbiler, men uttalelsene tyder på at selskapet ser på hybridbiler som en viktig bro i bransjens overgang til full elektrifisering.