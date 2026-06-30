Hyundai kan bli den neste bilprodusenten som faser ut drivlinjer basert utelukkende på forbrenningsmotorer

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For en tid siden bestemte Toyota seg for å slutte å selge drivlinjer basert utelukkende på forbrenningsmotor i sine hovedmodeller, og gikk i stedet delvis over til å kun tilby hybridløsninger, dersom kjøperen ikke var interessert i en elbil.

Det ser ut til at denne strategien har vært så vellykket at Hyundai vurderer å følge etter. I et intervju med CarExpert (via Motor1) sa Gavin Donaldson, administrerende direktør for Hyundai Australia, at det blir «uunngåelig» at selskapet vil fase ut konvensjonelle drivlinjer med forbrenningsmotor til fordel for hybrider i store deler av modellutvalget. Han pekte på Toyotas suksess med modeller som Camry og RAV4, som nå utelukkende selges med hybriddrift.

«Vil vi vurdere å gjøre våre vanlige biler mer hybridbaserte? Jeg tror det er uunngåelig. Jeg tror overgangen fra forbrenningsmotorer til hybrid- og EV-er [elbiler] er uunngåelig.»

I motsetning til Toyota har Hyundai hittil tilbudt kjøperne et bredere utvalg av drivlinjer, inkludert bensin-, hybrid-, plug-in-hybrid-, hydrogen- og helelektriske modeller. Selskapet sier imidlertid at større biler som Santa Fe, Sonata og Palisade på sikt kan bli utelukkende hybridmodeller, mens mindre og rimeligere modeller kan fortsette å tilbys med tradisjonelle forbrenningsmotorer.

Dette skjer samtidig som hybridteknologien blir tatt i bruk i mye større grad, selv i markeder der elbiler har hatt vanskelig for å slå gjennom.

Hyundai gir imidlertid ikke opp elbiler, men uttalelsene tyder på at selskapet ser på hybridbiler som en viktig bro i bransjens overgang til full elektrifisering.